Arsuz'da Bereketli Hasat Başladı! Kilosu 50 Liradan Satılıyor
Hatay’ın verimli tarım ilçesi Arsuz’da kayısı hasadı başladı. Lezzeti ve aromasıyla dikkat çeken kayısı, tarlada 50 TL ile 70 TL arasında alıcı buluyor. Malatya'da yaşanan zirai don kayısı üretimini olumsuz etkilerken, Arsuz’daki üreticiler bu sezon bereketli bir hasat süreci geçiriyor.
Kaynak: İHA
Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden biri olan Malatya'da, bu yıl yaşanan zirai don hasadı olumsuz etkilerken, Arsuz'da don olaylarından etkilenmeyen üreticiler avantajlı bir sezon yaşıyor. Hatay'ın sıcak iklimi ve toprağının kayısıya uygun yapısı, ürün kalitesine doğrudan yansıyor.
Kurtbağı Mahallesi’ndeki üreticiler, 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda yoğun mesaiyle kayısı topluyor. İşçilerin günlük yevmiyesi 1.000 TL'ye kadar çıkarken, yeni hasat döneminin başlamasıyla fiyatların tam olarak oturmadığı belirtiliyor.
30 DÖNÜMDEN 40 TON KAYISI BEKLENİYOR
Üretici Sezer Kala, bu yıl verimin oldukça yüksek olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
“Hasada bir hafta önce başladık, yaklaşık 50 gün sürecek. 30 dönümlük arazimizde 300'den fazla kayısı ağacı var. Bu sezon 40 ton rekolte bekliyoruz. Ağaçlarımızın bazıları 50 yaşında. Sabah erken saatlerde başlayıp gün boyu hasat yapıyoruz. Sıcaklar oldukça zorlayıcı. Şu anda kayısı tarlada 50 ile 70 TL arasında alıcı buluyor. Fiyatlar önümüzdeki günlerde netleşir. Malatya’daki dondan dolayı bizim ürünler daha da öne çıktı. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bizim kayısının tadını bilen bilir, gerçekten farkını ortaya koyuyor.”
ŞEKERPARE TEZGAHLARDA YERİNİ ALDI
Bölgedeki ilk çeşitlerden biri olan Şekerpare kayısı da piyasaya yeni girmeye başladı. Üreticiler, ürünlerin Türkiye genelinde dağıtıma çıkmasıyla birlikte talebin daha da artacağını öngörüyor. Arsuz kayısısı, bu sezon hem üreticisine kazanç sağlıyor hem de tüketiciye alternatif bir lezzet sunuyor.