Arsuz'da Bereketli Hasat Başladı! Kilosu 50 Liradan Satılıyor

Kurtbağı Mahallesi’ndeki üreticiler, 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda yoğun mesaiyle kayısı topluyor. İşçilerin günlük yevmiyesi 1.000 TL'ye kadar çıkarken, yeni hasat döneminin başlamasıyla fiyatların tam olarak oturmadığı belirtiliyor.

30 DÖNÜMDEN 40 TON KAYISI BEKLENİYOR

Üretici Sezer Kala, bu yıl verimin oldukça yüksek olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Hasada bir hafta önce başladık, yaklaşık 50 gün sürecek. 30 dönümlük arazimizde 300'den fazla kayısı ağacı var. Bu sezon 40 ton rekolte bekliyoruz. Ağaçlarımızın bazıları 50 yaşında. Sabah erken saatlerde başlayıp gün boyu hasat yapıyoruz. Sıcaklar oldukça zorlayıcı. Şu anda kayısı tarlada 50 ile 70 TL arasında alıcı buluyor. Fiyatlar önümüzdeki günlerde netleşir. Malatya’daki dondan dolayı bizim ürünler daha da öne çıktı. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bizim kayısının tadını bilen bilir, gerçekten farkını ortaya koyuyor.”