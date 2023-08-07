Arsa satışında hisseli tapu tuzağı: Aman dikkat
Son dönemlerde hisseli arsa yatırımlarına olan talep artarken emlakçılardan yatırımcılar için yeni uyarılar geldi.
İstanbul’a yakın bölgelerden hisseli arazi alanların sayısı her geçen gün artıyor. Elindeki birikimini değerlendirmek isteyenler zaman zaman fırsatçıların kurbanı oluyor.
Silivri Emlak Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altınkök, bu şekilde yatırım yapmak isteyenlere önemli uyarılarda bulundu.
YATIRIMCININ YENİ TERCİHİ ARSA
Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye’de 2023 yılının ilk 6 ayında konut satışı 565 bin olarak açıklanırken konut dışı gayrimenkul satışı 808 bine kadar çıktı. İstanbul'un merkezi ilçelerinde boş arsa bulmak ve yatırım yapmak neredeyse imkansız.
Hal böyle olunca yatırımcılar da Silivri'de veya yakın şehirlerde arsa-tarla alımına yöneltti. Silivri Emlak Müşavirleri Derneği'nin araştırmasına göre ocak - haziran döneminde İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de toplam 122 binin üzerinde arsa - tarla gibi konut dışı emlak satıldı.