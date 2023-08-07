Arsa satışında hisseli tapu tuzağı: Aman dikkat

YATIRIMCININ YENİ TERCİHİ ARSA

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye’de 2023 yılının ilk 6 ayında konut satışı 565 bin olarak açıklanırken konut dışı gayrimenkul satışı 808 bine kadar çıktı. İstanbul'un merkezi ilçelerinde boş arsa bulmak ve yatırım yapmak neredeyse imkansız.