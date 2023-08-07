Arsa satışında hisseli tapu tuzağı: Aman dikkat

Son dönemlerde hisseli arsa yatırımlarına olan talep artarken emlakçılardan yatırımcılar için yeni uyarılar geldi.

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Arsa satışında hisseli tapu tuzağı: Aman dikkat - Resim: 1

İstanbul’a yakın bölgelerden hisseli arazi alanların sayısı her geçen gün artıyor. Elindeki birikimini değerlendirmek isteyenler zaman zaman fırsatçıların kurbanı oluyor.

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Arsa satışında hisseli tapu tuzağı: Aman dikkat - Resim: 2

Silivri Emlak Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altınkök, bu şekilde yatırım yapmak isteyenlere önemli uyarılarda bulundu.

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Arsa satışında hisseli tapu tuzağı: Aman dikkat - Resim: 3

YATIRIMCININ YENİ TERCİHİ ARSA

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye’de 2023 yılının ilk 6 ayında konut satışı 565 bin olarak açıklanırken konut dışı gayrimenkul satışı 808 bine kadar çıktı. İstanbul'un merkezi ilçelerinde boş arsa bulmak ve yatırım yapmak neredeyse imkansız.

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Arsa satışında hisseli tapu tuzağı: Aman dikkat - Resim: 4

Hal böyle olunca yatırımcılar da Silivri'de veya yakın şehirlerde arsa-tarla alımına yöneltti. Silivri Emlak Müşavirleri Derneği'nin araştırmasına göre ocak - haziran döneminde İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de toplam 122 binin üzerinde arsa - tarla gibi konut dışı emlak satıldı.

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