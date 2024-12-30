Armada Gıda Halka Arz Sonuçları Açıklandı! Kaç Lot Verildiği Belli Oldu
25-27 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. (ARMGD) halka arzına ilişkin sonuçlar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Halka arz kapsamında toplam 436.025 bireysel yatırımcıya hisse dağıtımı yapıldı. Talep toplayan bireysel yatırımcıların büyük çoğunluğuna talep ettikleri hisseler sağlandı.
HALKA ARZ DETAYLARI
Armada Gıda'nın paylarının halka arzında, birim hisse fiyatı 40,00 TL olarak belirlendi. Halka arz edilen 45.830.000 TL nominal değerli payların yanı sıra ek satışa sunulan 9.166.000 TL nominal değerli payların tamamı satıldı. Böylece toplam halka arz büyüklüğü 2.199.840.000 TL olarak gerçekleşti.
Toplamda, ek satış dahil olmak üzere halka arz edilen 54.996.000 TL nominal değerli paylara, 1,27 katı talep gelerek 69.724.006 TL nominal talep oluştu. Yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen paylar 1,18 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen paylar ise 1,42 katı talep aldı.
Şirket çalışanları için ayrılan 549.960 TL nominal değerli paylara, 253.989 TL nominal talep geldi. Karşılanamayan kısmın, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen gruba eklendiği açıklandı.
ARMADA GIDA’NIN HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ
Halka arz sürecinde oluşan talep ve dağıtım bilgileri, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaşıldı. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı gruplarına yapılan dağıtımlar ve sonuçların detaylı tablosu, şirketin resmi açıklamasında yer aldı.