Armada Gıda Halka Arz Sonuçları Açıklandı! Kaç Lot Verildiği Belli Oldu

HALKA ARZ DETAYLARI

Armada Gıda'nın paylarının halka arzında, birim hisse fiyatı 40,00 TL olarak belirlendi. Halka arz edilen 45.830.000 TL nominal değerli payların yanı sıra ek satışa sunulan 9.166.000 TL nominal değerli payların tamamı satıldı. Böylece toplam halka arz büyüklüğü 2.199.840.000 TL olarak gerçekleşti.