Arkadaşı Tavsiye Etti, 72 Bin TL'ye ATM Satın Aldı: 120 Milyon Lira Kâr Yaptı

Çocukluk yıllarından itibaren zengin olmanın yollarını arayan ABD vatandaşı Paul Alex, birçok farklı iş girişiminde bulunsa da, bu girişimlerin sonu hep hüsranla bitti. 26 yaşına geldiğinde hayatını idame ettirmekte zorlanan genç adam, polis olmaya karar vererek 3 yıl boyunca ayda 2 bin doların üzerinde kazanacağı bir mesleğe girdiği için kendisini şanslı saymıştı.



Alex için her şey, 2017 yılında henüz kendisi 29 yaşındayken iş arkadaşlarından birinin ATM satın almayı düşündüğünü söylemesiyle değişti. Bu fikri oldukça benimseyen Alex, konu hakkında detaylı bir araştırma sürecine girişti. Komisyon oranları ile işleri kısa sürede büyütebileceğine ikna olan genç adam, araştırmalarından uzun bir süre sonra 2 bin 100 dolar ile ilk ATM'sini satın aldı ve resmen yeni işine başladı.



ELDE ETTİĞİ GELİRE İNANAMADI



İlk zamanlarda bir para kazanamayacağını ve işleri zamanla büyüteceğini düşünen Alex, kısa sürede elde ettiği getiri karşısında hayrete düştü. Yapılan her para çekme ve yatırma işlemi başına 3 dolar (yaklaşık 102 TL) komisyon alan genç adam, komisyonlarla birlikte tek bir ATM'den ayda 500 dolar kazanmaya başladı.



Satın aldığı cihazların parasını 4 ay gibi kısa bir sürede amorti eden Alex, geri kalan süreçteki bütün getiriyi ise yeni makineler almak için harcadı.