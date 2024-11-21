Arçelik KAP'a Bildirdi: Sektörde Büyük Kriz, Binlerce Çalışan İşten Çıkarılacak

110 MİLYON EUROLUK YATIRIM PLANI

Şirket, İtalya'yı endüstriyel tasarım ve pişirici cihazlar kategorisi açısından stratejik bir merkez olarak konumlandırmayı sürdürme hedefinde olduklarını açıkladı. Yatırım kapsamında Carinaro'daki yedek parça ve yenileme merkezi olarak konumlandırma, Cassinetta, Siena ve Comunanza bölgelerinde ise çamaşır ve soğutma cihazları üretiminde ölçek küçültme ve endüstriyel dönüşüm süreçleri başlatılması planlanıyor. Bu dönüşüm sürecinin bir parçası olarak bazı tesislerde stratejik opsiyonlar değerlendirilecek.