Arçelik KAP'a Bildirdi: Sektörde Büyük Kriz, Binlerce Çalışan İşten Çıkarılacak
Arçelik, İtalya’da gerçekleştirmeyi planladığı 110 milyon euroluk yatırım kapsamında, iş gücü yeniden yapılandırmasına gidileceğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuruya göre, yaklaşık 2 bin kişinin işten çıkarılacağı belirtilirken, bu süreçle ilgili görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.
Arçelik, İtalya’daki operasyonlarını uzun vadeli sürdürülebilir dönüşüm planı çerçevesinde yeniden değerlendirmek amacıyla, İtalya Şirketler ve Made in Italy Bakanlığı ile diğer yerel otoriteler ve sendikalarla görüşmelerini sürdürüyor.
110 MİLYON EUROLUK YATIRIM PLANI
Şirket, İtalya'yı endüstriyel tasarım ve pişirici cihazlar kategorisi açısından stratejik bir merkez olarak konumlandırmayı sürdürme hedefinde olduklarını açıkladı. Yatırım kapsamında Carinaro'daki yedek parça ve yenileme merkezi olarak konumlandırma, Cassinetta, Siena ve Comunanza bölgelerinde ise çamaşır ve soğutma cihazları üretiminde ölçek küçültme ve endüstriyel dönüşüm süreçleri başlatılması planlanıyor. Bu dönüşüm sürecinin bir parçası olarak bazı tesislerde stratejik opsiyonlar değerlendirilecek.
ÇALIŞANLARLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Açıklamada, İtalya’daki operasyonlardan etkilenecek yaklaşık 2 bin çalışan için, sendikalar ve çalışan temsilcileriyle görüşmelerin sürdüğü ve istihdamın korunması amacıyla önerilerin yeniden değerlendirilmesi talep edildiği ifade edildi. Arçelik, fabrikaların 2025 yılı sonuna kadar üretime devam etmesini hedefliyor.