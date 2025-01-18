Araplar İstanbul'u bıraktı Şimdi Oraya Akın Akın Gidiyor: Elini Sallasan Turiste Çarpıyor

KAYAK DERSİNİN SAATİ 3 BİN TL

Kayak eğitimin mutlaka belgesi olan öğretmenlerden alınması gerektiğini söyleyen Yahya Usta, kayak dersinin saatinin 3 bin TL, kayak ekipmanının günlük kiralama ücreti bin 300, skipass ücretinin bin 500 TL olduğunu belirtti. Usta, "Vatandaşlarımız, sakatlanma oranlarını düşürmek için bu tarz belgesi olmayan korsan eğitmenlerden ders almasın. İnsan hayatına olumsuz etkisinin olacağını düşündüğümüz bu konunun da takipçisi olacağız" diye konuştu.

"ARAPLAR, ULUDAĞ'I ÇOK BEĞENİYOR"

Uludağ'a yağan karla birlikte ziyaretçilerin arttığını söyleyen Kayak Antrenörü Metehan Taşdemir (25) ise "Uludağ'da 3 gün önce başlayan karla birlikte ziyaretçi yoğunluğu da arttı. Öğrencilerin ilgisi, buraya çok yüksek oluyor. Yurt dışından turistler geliyor ve özellikle Araplar, Uludağ'ı çok beğeniyor. Uludağ'da kayak yapmanın zevki çok başka, herkesi buraya davet ediyorum" dedi.