Araplar İstanbul'u bıraktı Şimdi Oraya Akın Akın Gidiyor: Elini Sallasan Turiste Çarpıyor
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, sömestir yoğunluğu başladı. Otellerin doluluk oranı yüzde 80'e yaklaşırken, kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı.
Kaynak: DHA
Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Uludağ, bu yıl da kayakseverleri ağırlamaya başladı. 17 Ekim'de başlayan kar yağışıyla birlikte kayak sezonu açılırken, sömestir tatiliyle birlikte bölgedeki hareketlilik iyice arttı. Uludağ'da kar kalınlığı 68 santimetreye ulaştı ve otellerin doluluk oranı yüzde 80'e yaklaştı.
Kayak pistleri, yerli ve yabancı turistlerle dolup taşarken, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor. Bu yoğunluk, beraberinde fiyatları da yükseltti. Uludağ'da bir gecelik konaklama maliyeti, ortalama 16 bin 500 TL'ye ulaştı. Özellikle sömestir döneminde bu fiyatların daha da artması bekleniyor. Kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı. Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da sömestir tatilini geçirmek isteyenlerin, gecelik kişi başı 16 bin 500 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.
'YÜZDE 100 OLMASINI BEKLİYORUZ'
Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta, "Uludağ'da sömestir tatiline ilgi oldukça yoğun, otellerde doluluk oranı şu anda yüzde 80'lerde seyrediyor. Sömestir başlangıcında bu oranın yüzde 100 olmasını bekliyoruz. Türkiye'de en erken kar, Uludağ'a yağar ve en geç Uludağ'da kalkar. Uludağ, büyük şehirlere yakın olmasından dolayı vatandaşlar için en uygun tatil yeri oluyor" dedi.
KAYAK DERSİNİN SAATİ 3 BİN TL
Kayak eğitimin mutlaka belgesi olan öğretmenlerden alınması gerektiğini söyleyen Yahya Usta, kayak dersinin saatinin 3 bin TL, kayak ekipmanının günlük kiralama ücreti bin 300, skipass ücretinin bin 500 TL olduğunu belirtti. Usta, "Vatandaşlarımız, sakatlanma oranlarını düşürmek için bu tarz belgesi olmayan korsan eğitmenlerden ders almasın. İnsan hayatına olumsuz etkisinin olacağını düşündüğümüz bu konunun da takipçisi olacağız" diye konuştu.
"ARAPLAR, ULUDAĞ'I ÇOK BEĞENİYOR"
Uludağ'a yağan karla birlikte ziyaretçilerin arttığını söyleyen Kayak Antrenörü Metehan Taşdemir (25) ise "Uludağ'da 3 gün önce başlayan karla birlikte ziyaretçi yoğunluğu da arttı. Öğrencilerin ilgisi, buraya çok yüksek oluyor. Yurt dışından turistler geliyor ve özellikle Araplar, Uludağ'ı çok beğeniyor. Uludağ'da kayak yapmanın zevki çok başka, herkesi buraya davet ediyorum" dedi.
'ULUDAĞ'IN KEYFİ ÇOK BAŞKA OLUYOR'
Kayak yapmak için Uludağ'a geldiği söyleyen Mehmet Yıldırım, "Konser için Bursa'ya geldim. Daha sonrasında Uludağ'a çıkarak, kayak yapmaya başladım. Antalya'dan buraya geldim. Antalya'ya gelen turistler, şu an denize giriyor. Hatta geçen hafta babam denize girdi. Ben de şu an burada kayak yapıyorum. 8 senedir Uludağ'a geliyorum ve burada kayak yapmak çok eğlenceli oluyor. Uludağ'ın keyfi çok başka oluyor" diye konuştu.
"BURASI BEKLEDİĞİMDEN DAHA İYİ"
Ortaokul öğrencisi Sümeyye Efe (12) de "İlk defa geldiğim Uludağ'da ilk kez kayak yapıyorum. Burası, gerçekten çok eğlenceli bir yer. Keşke buraya daha önceden ailemle gelip, keyifli vakit geçirseydim. Buradaki ortam çok güzel ve çok eğlenceli. Çok güzel zaman geçiriyorum ve artık sömestir tatilimde hep Uludağ'a geleceğim. Burası beklediğimden daha iyi bir kayak merkeziymiş" dedi.