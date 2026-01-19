Aralık 2025'te Konut Fiyatlarındaki Artış Belli Oldu!

Konut Fiyat Endeksi (KFE), aralık ayında aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterirken, yıllık artış oranı yüzde 29 olarak kaydedildi.

Aralık 2025'te Konut Fiyatlarındaki Artış Belli Oldu!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı aralık ayı verilerine göre, Türkiye genelinde konut fiyatlarının kalite etkisinden arındırılmış değişimini gösteren KFE, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükselerek 204,5 seviyesine ulaştı.

REEL BAZDA DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Endeks, yıllık bazda yüzde 29 artmasına rağmen, enflasyondan arındırıldığında reel olarak yüzde 1,4 geriledi. Bu durum, konut fiyatlarındaki artışın alım gücünü koruyamadığını ortaya koydu.

ÜÇ İLDE AYLIK GERİLEME

Aralık ayında üç büyük ilde aylık bazda düşüş yaşandı. Buna göre konut fiyatları İstanbul ve Ankara’da yüzde 0,2, İzmir’de ise yüzde 0,1 azaldı.

YILLIK ARTIŞTA ANKARA ZİRVEDE

Yıllık bazda bakıldığında ise konut fiyatları İstanbul’da yüzde 28,5, Ankara’da yüzde 34,9 ve İzmir’de yüzde 30,8 oranında arttı. Bu verilerle Ankara, üç büyük il arasında en yüksek artışın görüldüğü şehir oldu.

BÖLGESEL FARKLILIKLAR ÖNE ÇIKTI

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması’na göre yapılan değerlendirmede, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 34,9 ile Ankara bölgesinde gerçekleşti. En düşük artış ise yüzde 22,1 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ı kapsayan bölgede kaydedildi.

Kaynak: AA

Konut
