Araçlarda Büyük Risk! Frenler Tutmuyor, Motor Kapanıyor: Otomotiv Devi Geri Çağırma Başlattı

Dünyaca ünlü otomobil üreticisi Ford, yaşanan teknik arızalar nedeniyle ciddi bir geri çağırma programı başlattı. Araç güvenliğini tehdit eden iki ayrı sorun sebebiyle toplamda 148 binden fazla araç servislere geri çağrılıyor. Sorunlar arasında fren sisteminde performans kaybı ve motorun seyir halindeyken durması gibi ciddi riskler bulunuyor.

FREN SİSTEMİ ALARM VERDİ

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2017–2018 model yıllarına ait Ford F-150, Ford Expedition ve Lincoln Navigator modelleri, fren sistemi kaynaklı potansiyel bir risk nedeniyle geri çağrılıyor. Bu araçlarda, fren sıvısı sızıntısına yol açabilecek bir arıza tespit edildi. Bu sızıntı, fren performansında düşüşe ve dolayısıyla aracın durma mesafesinde artışa neden olabiliyor.

Ford yetkilileri, fren ana silindiri ve fren güçlendirici gibi parçalarda sorun saptanması halinde, bu bileşenlerin ücretsiz olarak değiştirileceğini bildirdi.

YENİ MODELLERİNDE YAZILIM SORUNU ORTAYA ÇIKTI

Geri çağırma kapsamındaki ikinci büyük grup ise 2025 model yılına ait 24.655 adet Ford Explorer SUV modelini içeriyor. Bu araçlarda, güç aktarma sistemi kontrol modülünde (PCM) tespit edilen yazılım hatası, sürüş sırasında sistemin kendi kendine sıfırlanmasına yol açabiliyor. Böyle bir durumda motor aniden durabilir ya da park destek sistemleri devre dışı kalabilir.

Ford, bu riskin ortadan kaldırılması için araç sahiplerine en kısa sürede yetkili servislerle iletişime geçerek ücretsiz yazılım güncellemesi yaptırmaları çağrısında bulunuyor.

Ford’un başlattığı bu geri çağırma kampanyası, üreticilerin olası güvenlik risklerine karşı ne kadar titiz davrandığını gösteriyor. Uzmanlar, araç sahiplerinin bu tür uyarıları ciddiye alarak, geri çağırma programlarını düzenli takip etmelerini ve yetkili servislerle zaman kaybetmeden irtibat kurmalarını öneriyor.

Kaynak: Haber Merkezi