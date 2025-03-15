Araçlara Takılacak Alkol Kilidinin Fiyatı Belli Oldu: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda
Araçlarda zorunlu olarak kullanılacak olan alkol kilidi ile ilgili gerekli şartların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından milyonlarca sürücü, 'Alkol kilidi nedir, nasıl çalışır?' 'Alkol kilidi kaç para olacak, hangi araçlara takılacak?' gibi soruları araştırmaya başladı. Bazı araçlara takılması zorunlu olan alkol kilidinin fiyatı belli oldu. İşte sürücülerin ödeyeceği para...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de ulaşım güvenliği konusunda yeni bir dönem başlıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile alkol kilidi uygulaması gündeme geldi. Bu sistem, araçlara alkol kilitleme cihazlarının takılmasını sağlayacak bir standart oluşturmayı hedefliyor. Peki, alkol kilidi nedir, nasıl çalışır ve alkol kilidi kaç para olacak, hangi araçlara takılacak? İşte tüm merak edilenler...
ALKOL KİLİDİ NEDİR?
Trafik güvenliğini artırmak amacıyla geliştirilen alkol kilidi veya diğer adıyla "Ateşleme kilitleme cihazı", sürücünün nefesinden alkol tespiti yapacak. Cihaz, araca entegre edilerek çalışacak ve sürücünün belirlenen promilin üzerinde alkol alması durumunda aracın çalışması engellenecek.
ALKOL KİLİDİ NASIL ÇALIŞIR?
Trafik kazalarını önlemek ve alkollü sürücülerin trafiğe çıkmasını engellemek amacıyla birçok ülkede kullanılan sistemde sürücü, aracı çalıştırmadan önce cihazı üfleyecek. Eğer kandaki alkol oranı izin verilen seviyenin üzerindeyse motor çalışmayacak. Geçerli bir nefes örneği verilene kadar araç hareket edemeyecek.
ALKOL KİLİDİ NE ZAMAN KULLANILDI?
İlk üfleme bazlı alkol kilidi 1969 yılında BorgWarner tarafından geliştirildi. 1980’lerde daha yaygın hale gelen bu sistem, zaman içinde daha gelişmiş sensörlerle donatıldı. 1990’lardan itibaren yakıt hücresi sensörleriyle çalışan ikinci nesil alkol kilitleri kullanılmaya başlandı.
Yakıt hücresi teknolojisi, alkolün elektrokimyasal reaksiyonla elektrik akımı oluşturmasına dayanıyor. Yakıt hücresi teknolojisi daha doğru sonuç verir ve alkol dışındaki maddelere duyarlı değildir.
ALKOL KİLİDİ BAŞKA HANGİ ÜLKELERDE KULLANILIYOR?
Alkol kilidi uygulaması, ABD ve Avrupa'da birçok ülkede aktif olarak kullanılıyor. Özellikle alkollü araç kullanan sürücüler için adli kontrol tedbiri uygulanır. Bazı ülkelerde alkol kilidi zorunlu olurken, bazılarında ise gönüllü olarak tercih edilir.
Alkol Kilidi Kullanan Ülkeler:
ABD (bazı eyaletlerde zorunlu), Avustralya, Yeni Zelanda, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İtalya, Litvanya, Hollanda, Polonya, İsveç, Birleşik Krallık, 2006 yılında alkol kilidini test etmiş ancak yaygın kullanımına geçmedi.
ALKOL KİLİDİ HANGİ ARAÇLARA TAKILACAK?
Alkol kilidi, yeni düzenleme kapsamında M1 (otomobiller), M2 (minibüsler), M3 (otobüsler), N1 (hafif ticari araçlar), N2 (kamyonetler) ve N3 (kamyonlar) gibi araç kategorilerinde zorunlu olacak. Bu sistem, özellikle ticari araçlar, toplu taşıma araçları ve yük taşımacılığı yapan araçlarda uygulanacak.
Sistem, aracın ateşleme sistemine entegre edilen bir nefes analiz cihazıyla çalışacak ve alkol seviyesi yasal sınırın üzerindeyse aracı kilitleyecek. Ayrıca, alkol kilidinin yanında acil durum şeritte tutma sistemi de yer alacak ve bu düzenleme, yeni üretilen araçlarda geçerli olacak.
ALKOL KİLİDİ KAÇ PARA OLACAK?
Alkol kilidi, birçok ülkede zorunlu olarak takılması gereken bir güvenlik önlemi olarak uygulanıyor. ABD’de cihazın maliyeti değişkenlik gösterirken, kurulum için ortalama 65 dolar (2.371 TL) ödeme yapmanız gerekir. Ayrıca periyodik kalibrasyon yapılması gerektiğinden, bu işlem için de 20 dolar (729 TL) ek ücret alınır. Öte yandan ABD’de alkol kilidini kiralama seçeneği de bulunuyor ve aylık ortalama 65 dolar (2.371 TL) ücrete sahip.
Türkiye’de alkol kilidinin zorunlu hale getirilip getirilmeyeceği ve fiyatlandırmasının nasıl olacağı ise merak konusu. Ancak bu sistemin yaygınlaşması halinde alkollü sürücü kaynaklı trafik kazalarının azalması hedefleniyor.