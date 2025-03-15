Araçlara Takılacak Alkol Kilidinin Fiyatı Belli Oldu: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda

ALKOL KİLİDİ KAÇ PARA OLACAK?

Alkol kilidi, birçok ülkede zorunlu olarak takılması gereken bir güvenlik önlemi olarak uygulanıyor. ABD’de cihazın maliyeti değişkenlik gösterirken, kurulum için ortalama 65 dolar (2.371 TL) ödeme yapmanız gerekir. Ayrıca periyodik kalibrasyon yapılması gerektiğinden, bu işlem için de 20 dolar (729 TL) ek ücret alınır. Öte yandan ABD’de alkol kilidini kiralama seçeneği de bulunuyor ve aylık ortalama 65 dolar (2.371 TL) ücrete sahip.

Türkiye’de alkol kilidinin zorunlu hale getirilip getirilmeyeceği ve fiyatlandırmasının nasıl olacağı ise merak konusu. Ancak bu sistemin yaygınlaşması halinde alkollü sürücü kaynaklı trafik kazalarının azalması hedefleniyor.