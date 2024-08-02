Aracında Bulundurmayanlara 32 Bin TL Ceza Kesilebilir! 81 İldekiler İçin Geçerli

1 Ocak 2024 itibariyle Türkiye genelinde başlatılan karekod uygulaması, birçok vatandaşın beğenisini kazandı. Bu uygulama, sahte plaka kullanımını önleyerek güvenliği artırmayı amaçlıyor. Türkiye genelinde başlatılan uygulamayla ilgili yeni bir uyarı yapıldı. Yıl sonuna kadar birçok sürücünün mağdur olmaması adına bu uyarıyı dikkate alması gerekiyor.