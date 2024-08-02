Aracında Bulundurmayanlara 32 Bin TL Ceza Kesilebilir! 81 İldekiler İçin Geçerli
Türkiye'de yaşayan milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. Türkiye genelinde başlatılan bu uygulamaya uymayan sürücülere ekipler tarafından 32.170 TL'ye varan para cezası kesilebilecek. İşte araç sahiplerini ilgilendiren o duyuru.
1 Ocak 2024 itibariyle Türkiye genelinde başlatılan karekod uygulaması, birçok vatandaşın beğenisini kazandı. Bu uygulama, sahte plaka kullanımını önleyerek güvenliği artırmayı amaçlıyor. Türkiye genelinde başlatılan uygulamayla ilgili yeni bir uyarı yapıldı. Yıl sonuna kadar birçok sürücünün mağdur olmaması adına bu uyarıyı dikkate alması gerekiyor.