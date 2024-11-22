Aracında Bulunduran Hemen Söksün! 96 Bin Lira Para Cezası ve Trafikten Men Edilecek
Trafikte denetimler sıkılaşıyor, yeni düzenleme ile yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanan sürücülere ciddi yaptırımlar geliyor. Aracında bu sistemleri bulunduranlar, gerekli değişiklikleri yapmazsa hem trafikten men edilecek hem de 96 bin lira idari para cezasına çarptırılacak. İşte düzenlemenin detayları...
Kaynak: Karar
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen yeni düzenleme ile trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara karşı sıfır tolerans uygulanacak. Trafik ekipleri, sahada sıkı kontroller yaparak özellikle özel araçlar, ticari araçlar ve VIP taşıtları mercek altına aldı.
REKOR CEZASI VAR
Verilecek cezalar şöyle...
96 bin TL idari para cezası: Yetkisiz çakar veya tepe lambası kullanan araç sahipleri bu ağır para cezasıyla karşılaşacak.
Ehliyete el koyma: Sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.
Trafikten men: Araçlar 30 gün boyunca trafikten men edilecek.
DENETİMLER BAŞLADI
Polis ekipleri, yalnızca resmi kurumlara ait araçların çakar ve tepe lambası kullanma izni olduğunu belirterek, bu kuralları ihlal edenlere yönelik kontrollerin devam edeceğini açıkladı. İlk denetimlerde, ihlalde bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı. Yetkililer, çakar sistemlerinin usulsüz kullanımının hem trafik güvenliğini tehlikeye attığını hem de diğer sürücüler için sorun oluşturduğunu vurguladı.
YENİ DÜZENLEME SİLAH CEZALARINI DA KAPSIYOR
Düzenleme yalnızca çakar ve tepe lambalarıyla sınırlı değil. Ruhsatsız silah bulundurma, taşıma ve satın alma cezalarında da önemli değişiklikler yapıldı. Ruhsatsız silah bulunduranlara verilen 1 yıl hapis cezasının alt sınırı 2 yıla, üst sınırı ise 4 yıla çıkarıldı.
ARAÇ SAHİPLERİNE ÇAĞRI
Yetkililer, yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanan sürücülerin bu sistemleri derhal araçlarından çıkarması gerektiğini vurgulayarak, şu uyarıda bulundu:
"Trafik güvenliğini sağlamak ve kuralları ihlal edenleri caydırmak amacıyla bu yaptırımlar devreye alındı. Araç sahiplerinin cezalarla karşılaşmamak için yasal düzenlemelere uygun hareket etmeleri gerekiyor."
Trafikte kuralların ihlali sadece maddi yaptırımlarla değil, toplum güvenliği açısından da ciddi sonuçlar doğurabilir. Araç sahipleri, bu düzenlemeyi dikkate alarak, trafikte güvenliğe katkıda bulunmalı.