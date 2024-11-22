Aracında Bulunduran Hemen Söksün! 96 Bin Lira Para Cezası ve Trafikten Men Edilecek

DENETİMLER BAŞLADI

Polis ekipleri, yalnızca resmi kurumlara ait araçların çakar ve tepe lambası kullanma izni olduğunu belirterek, bu kuralları ihlal edenlere yönelik kontrollerin devam edeceğini açıkladı. İlk denetimlerde, ihlalde bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı. Yetkililer, çakar sistemlerinin usulsüz kullanımının hem trafik güvenliğini tehlikeye attığını hem de diğer sürücüler için sorun oluşturduğunu vurguladı.