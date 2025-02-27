Aracın Değerini Düşüren Kilometre Sınırı Belli Oldu: Arabanız Bu Kilometreye Ulaştıysa Hemen Satın

ARACIN İLK DEĞER KAYBI SINIRI KAÇ KM?

Araçların ilk birkaç bin kilometrede değer kaybı sınırlanıyor. Bu dönemde otomobiller, hala yeni olarak kabul edildiği için alıcıların ilgisi dikkat çekiyor. Ancak kilometre 16.000'i gösterdiğinde işler değişiyor. Bu eşik, aracın ilk ciddi değer kaybını yaşadığı nokta olarak biliniyor. 16.000 kilometreyi aşan araçlar, genellikle yüzde 10 ila 15 oranında değer kaybeder. Alıcılar, bu noktadaki araçları eski olarak adlandırmaya başlıyor ve sıfır araçlarla kıyaslandığında daha düşük bir değer biçiyor.