Aracın Değerini Düşüren Kilometre Sınırı Belli Oldu: Arabanız Bu Kilometreye Ulaştıysa Hemen Satın
İkinci el araçlarda kilometrede değer kaybının yaşanması en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Peki, araçların değerini düşüren kritik kilometre sınırı nedir? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
İkinci el araç almayı veya satmayı düşünenler için kilometre faktörü, aracın gerçek değerini belirlemede kritik bir rol oynuyor. Bir otomobil satın alırken ilk dikkat edilen konulardan biri araç kaç kilometre yol kat etmiş sorusu oluyor. Düşük kilometreye sahip araçlar, genellikle daha uzun ömürlü ve değerli kabul edilir. Aracın kilometresi arttıkça, değer kaybı da artar. Peki, araçların değerini düşüren kritik kilometre sınırı nedir? İşte detaylar...
ARACIN İLK DEĞER KAYBI SINIRI KAÇ KM?
Araçların ilk birkaç bin kilometrede değer kaybı sınırlanıyor. Bu dönemde otomobiller, hala yeni olarak kabul edildiği için alıcıların ilgisi dikkat çekiyor. Ancak kilometre 16.000'i gösterdiğinde işler değişiyor. Bu eşik, aracın ilk ciddi değer kaybını yaşadığı nokta olarak biliniyor. 16.000 kilometreyi aşan araçlar, genellikle yüzde 10 ila 15 oranında değer kaybeder. Alıcılar, bu noktadaki araçları eski olarak adlandırmaya başlıyor ve sıfır araçlarla kıyaslandığında daha düşük bir değer biçiyor.
ARAÇ BU KM'YE ULAŞTIYSA BÜYÜK DEĞER KAYBEDİYOR
Araçlarda asıl büyük değer kaybı ise 96.000 kilometre civarında meydana geliyor. Bu sınır aşıldığında, araç değeri ciddi şekilde düşüşe geçiyor. Araştırmalara göre, bu kilometreyi geçen araçların değeri yüzde 64 oranında azalıyor.