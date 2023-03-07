Aracı olanlar dikkat: Sakın bunu yapmayın, binlerce lira cezası var!

Ekonomide yaşanan kötü gidişat sonrası vergi ve cezalara gelen zamlar da katlanmaya devam ediyor. İşte 2023 yılına ait bazı trafik cezalar...

Aracı olanlar dikkat: Sakın bunu yapmayın, binlerce lira cezası var! - Resim: 1

Enflasyon oranının etkili olduğu yeniden değerleme oranı sonrası vergi ve cezaların tutarı katlanmaya devam ediyor.

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Aracı olanlar dikkat: Sakın bunu yapmayın, binlerce lira cezası var! - Resim: 2

Hükümet için büyük bir girdi olduğu bilinen trafik cezalarında 2023 tarifesi belli oldu.

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Aracı olanlar dikkat: Sakın bunu yapmayın, binlerce lira cezası var! - Resim: 3

2023 yılında idari para cezaları için %112,9 oranında zam belirlendiği belirtilerek bu kurallara uymayanlara önemli derecede para cezası verildiği bildirildi. Bazı durumlarda ise sürücülerin ehliyetlerine el konulabiliyor. 

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Aracı olanlar dikkat: Sakın bunu yapmayın, binlerce lira cezası var! - Resim: 4

951 LİRA CEZASI VAR AMAN DİKKAT

Konu ile ilgili olarak trafikte güvenlik için olmazsa olmazların başında gelen kurallardan biri emniyet kemeri takmamak olsa da maalesef bu durum en çok ihlal edilen trafik kuralları içerisinde yer aldığı belirtildi ve bu kurala uymayanlara 951 lira para cezası verildiği ifade edildi.

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