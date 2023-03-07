Aracı olanlar dikkat: Sakın bunu yapmayın, binlerce lira cezası var!
Ekonomide yaşanan kötü gidişat sonrası vergi ve cezalara gelen zamlar da katlanmaya devam ediyor. İşte 2023 yılına ait bazı trafik cezalar...
Enflasyon oranının etkili olduğu yeniden değerleme oranı sonrası vergi ve cezaların tutarı katlanmaya devam ediyor.
Hükümet için büyük bir girdi olduğu bilinen trafik cezalarında 2023 tarifesi belli oldu.
2023 yılında idari para cezaları için %112,9 oranında zam belirlendiği belirtilerek bu kurallara uymayanlara önemli derecede para cezası verildiği bildirildi. Bazı durumlarda ise sürücülerin ehliyetlerine el konulabiliyor.
951 LİRA CEZASI VAR AMAN DİKKAT
Konu ile ilgili olarak trafikte güvenlik için olmazsa olmazların başında gelen kurallardan biri emniyet kemeri takmamak olsa da maalesef bu durum en çok ihlal edilen trafik kuralları içerisinde yer aldığı belirtildi ve bu kurala uymayanlara 951 lira para cezası verildiği ifade edildi.