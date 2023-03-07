Aracı olanlar dikkat: Sakın bunu yapmayın, binlerce lira cezası var!

951 LİRA CEZASI VAR AMAN DİKKAT

Konu ile ilgili olarak trafikte güvenlik için olmazsa olmazların başında gelen kurallardan biri emniyet kemeri takmamak olsa da maalesef bu durum en çok ihlal edilen trafik kuralları içerisinde yer aldığı belirtildi ve bu kurala uymayanlara 951 lira para cezası verildiği ifade edildi.