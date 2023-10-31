Araç ve konut satışında yeni dönem: Yarın başlıyor, uymayana büyük ceza geliyor!

Gayrimenkul ve araç satışlarında 1 Kasım itibarıyla yeni dönem başlıyor. Yeni düzenlemeye göre, artık ilan veren kişiden gayrimenkul veya araçla bağlantısını ya da yetkisini gösteren belge istenecek.

Araç ve konut satışında yeni dönem: Yarın başlıyor, uymayana büyük ceza geliyor! - Resim: 1

Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi ile gayrimenkul ve araç ilanları için yeni kurallar getirildi.

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Araç ve konut satışında yeni dönem: Yarın başlıyor, uymayana büyük ceza geliyor! - Resim: 2

Yeni düzenleme ile e-Devlet ve web tapu üzerinde ilanı doğrulayan belge bulunmadığı takdirde internet siteleri o ilanı yayınlamayacak. Aynı kural araç alım satımlarında da ruhsat ya da ikinci el satış yetki belgesi sorgulanarak uygulanacak.

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Araç ve konut satışında yeni dönem: Yarın başlıyor, uymayana büyük ceza geliyor! - Resim: 3

100 BİN LİRA CEZA

NTV'nin haberine göre, yetki ya da doğrulama belgesi bulunmayan ilanların her birine 10 bin ile 100 bin lira arasında ceza kesilecek.

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Araç ve konut satışında yeni dönem: Yarın başlıyor, uymayana büyük ceza geliyor! - Resim: 4

Ancak uzmanlar yine de internet ilanlarına karşı dikkatli olunması için uyarıyor.

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Araç ve konut satışında yeni dönem: Yarın başlıyor, uymayana büyük ceza geliyor! - Resim: 5

Otomotiv Data Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, bu uygulamanın dolandırıcılık riskini azaltacağını ve tüketicilerin güvenini artıracağını dile getirdi.

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Araç ve konut satışında yeni dönem: Yarın başlıyor, uymayana büyük ceza geliyor! - Resim: 6

Sahte hesapları ve dolandırıcılık faaliyetlerini minimize edileceğinin de altını çizen Yalçın, "Bu şekilde güvenilir satış işlemleri ve şeffaf piyasa koşulları fiyatların piyasa gerçeklerini daha iyi yansıtmasına yardımcı olacaktır" dedi.

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Araç ve konut satışında yeni dönem: Yarın başlıyor, uymayana büyük ceza geliyor! - Resim: 7

Uzmanlar, 1 Kasım yani yönetmelik değişikliği öncesinde verilen ilanlara da dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

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Araç ve konut satışında yeni dönem: Yarın başlıyor, uymayana büyük ceza geliyor! - Resim: 8
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