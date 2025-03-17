Araç Satışı Düştü Otomotiv Devi Volkswagen Plan Değiştirdi! O Sektöre de girecek
Alman otomotiv devi Volkswagen, savunma sanayisine girmeyi hedefleyen yeni bir strateji izlemeye hazırlanıyor. Firma, Alman hükümetiyle yaptığı yeni bir anlaşma kapsamında askeri teçhizat üretimine adım atmayı düşünüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi olan Volkswagen, otomotiv sektöründe karşılaştığı zorluklar nedeniyle askeri üretime yönelmeyi planlıyor. Şirket, askeri teçhizat üretmeye yönelik potansiyel bir hamleyle, tanklar gibi askeri araçların üretimini otomobil fabrikalarında yapmayı hedefliyor. The Telegraph’ın haberine göre, Volkswagen CEO’su Oliver Blume, otomobil üretimi dışında askeri teçhizat üretimine de ilgi duyduklarını belirtti. Ancak şimdilik bu konuda somut bir anlaşma yapılmadığını söyledi.
VOLKSWAGEN, ASKERİ ÜRETİME YÖNELİYOR
Salı günü fabrikalarında kapasitenin altında çalışan Volkswagen’in askeri üretime geçip geçmeyeceği sorusu üzerine Blume, şu açıklamayı yaptı: “Şu anda Almanya ve Avrupa’da daha fazla güvenlik için yatırım yapmamız gerektiği çok açık bir durum. Volkswagen’in bu noktada ne yapabileceği üzerine kesin bir görüşme yapmadık, ancak eğer askeri araç üretme fırsatımız olursa, bunun üzerinde çalışmak durumunda kalırız. Geçmişte de benzer bir süreç yaşadık ve Volkswagen Grubu otomotiv konusunda büyük bir yetkinliğe sahiptir. Danışmanlık yapmaya da hazırız."
VOLKSWAGEN’İN ASKERİ ÜRETİME YÖNELMESİNİN SEBEPLERİ
Volkswagen’in askeri üretimi düşünmesinin arkasında, otomobil satışlarındaki azalma ve kârın düşmesi yatıyor. AFP'nin haberine göre, Almanya'nın bu büyük otomobil üreticisi, küresel ticaret gerilimleri ve sektördeki geçiş süreci nedeniyle zorlu bir yıl geçirecek. Şirket, yüksek maliyetler ve Çin’deki sert rekabet nedeniyle 2024 yılında kârının düştüğünü açıkladı. 2024 yılı için Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisinin net kârı 12,4 milyar avro olarak kaydedilse de, bu rakam geçen yıla göre %30 oranında bir azalma gösterdi.
ZORLU BİR 2024 YILI GERİDE KALDI
Volkswagen, 10 markalı grubu ve elektrikli araçlara geçişin yavaşlamasıyla birlikte zor bir yıl geçirdi. Ayrıca, Avrupa'daki düşük talep ve Çin'deki yerel rakiplerinin şiddetli rekabeti de şirketin kazançlarını olumsuz etkiledi. Aralık ayında Almanya'da sendikalarla uzun süren bir anlaşmazlık, 2030 yılına kadar 35.000 kişiyi işten çıkarmayla sonuçlanmıştı. Tüm bu zorluklara rağmen, firma sonunda ülkesindeki fabrikaları kapatmamaya karar verdi. Ancak yaşanan problemler, Avrupa otomotiv endüstrisindeki büyük bir krizin de altını çiziyor.