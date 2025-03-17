Araç Satışı Düştü Otomotiv Devi Volkswagen Plan Değiştirdi! O Sektöre de girecek

VOLKSWAGEN’İN ASKERİ ÜRETİME YÖNELMESİNİN SEBEPLERİ

Volkswagen’in askeri üretimi düşünmesinin arkasında, otomobil satışlarındaki azalma ve kârın düşmesi yatıyor. AFP'nin haberine göre, Almanya'nın bu büyük otomobil üreticisi, küresel ticaret gerilimleri ve sektördeki geçiş süreci nedeniyle zorlu bir yıl geçirecek. Şirket, yüksek maliyetler ve Çin’deki sert rekabet nedeniyle 2024 yılında kârının düştüğünü açıkladı. 2024 yılı için Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisinin net kârı 12,4 milyar avro olarak kaydedilse de, bu rakam geçen yıla göre %30 oranında bir azalma gösterdi.

ZORLU BİR 2024 YILI GERİDE KALDI

Volkswagen, 10 markalı grubu ve elektrikli araçlara geçişin yavaşlamasıyla birlikte zor bir yıl geçirdi. Ayrıca, Avrupa'daki düşük talep ve Çin'deki yerel rakiplerinin şiddetli rekabeti de şirketin kazançlarını olumsuz etkiledi. Aralık ayında Almanya'da sendikalarla uzun süren bir anlaşmazlık, 2030 yılına kadar 35.000 kişiyi işten çıkarmayla sonuçlanmıştı. Tüm bu zorluklara rağmen, firma sonunda ülkesindeki fabrikaları kapatmamaya karar verdi. Ancak yaşanan problemler, Avrupa otomotiv endüstrisindeki büyük bir krizin de altını çiziyor.