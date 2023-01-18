Araç satın aldı, kabusu oldu: Sizin de başınıza gelebilir, 7 yıldır elden çıkaramıyor
Ankara'da yaşayan Mücahit Eren Uslu'nun 7 yıl önce aldığı araba, kabusu oldu.
Ankara'da yaşayan Mücahit Eren Uslu, 7 yıl önce bir araç aldı ama aldığına da alacağına da bin pişman oldu. Çünkü ona aracı satan kişi önceki sahibini dolandırmıştı. Bu nedenle de devraldığı aracı bir türlü satamıyor.
EMNİYETE GİTTİ, HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI
Uslu, aracı satın aldıktan sonra emniyete ruhsatı çıkarmaya gitti ama emniyete gittiğinde Uslu büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Aracın üstünde 'satılamaz' tedbiri vardı. Nedeni ise aracı Uslu'ya satan kişi, aracı satın aldığı kişiye parayı ödememişti. Soruşturmaydı, iddianameydi derken aradan 7 yıl geçti. Şüpheliler yakalanıp suçlarını itiraf etse de aracın üzerindeki 'satılamaz' kararı kaldırılamadı.
'HUZURUM YERİNDE DEĞİL'
Uslu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin noterine güvenerek satın aldığım aracımı şu an da satamıyorum. Arabada huzurum yerinde değil ve gerçekten de binesim gelmiyor. Aracın ilk sahibi aracı ilana koyuyor, dolandırıcı ise ona sahte bir dekont gösteriyor. Aracın bedelini almadan kendi kanaatince aracı teslim ediyor" diye konuştu.