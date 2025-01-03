Araç Sahiplerini Yıkan Gelişme! O Ücretlere de Zam Geldi
2025 yılında birçok alanda olduğu gibi araç tescil ücretlerine de zam yapıldı. Sıfır ve ikinci el araçlar için geçerli olan yeni tescil ücretleri, Yeniden Değerleme Oranı doğrultusunda artırıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yüzde 43,93 oranındaki artış sonrası sıfır araçların tescil ücreti 1.138 TL’den 1.633 TL’ye yükseldi. İkinci el araçlarda ise tescil ücreti 1.489 TL’den 2.139 TL’ye çıkarıldı.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI ETKİSİ
Yıl sonunda tüm vergi ve cezalara yansıtılan Yeniden Değerleme Oranı, araç tescil işlemlerinde de kendini gösterdi.
Bugünden itibaren geçerli olan zamlı tarifeler, araç sahiplerinin tescil işlemleri sırasında ödeyeceği tutarlarda önemli bir artışa neden oldu.