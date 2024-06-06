Araç sahiplerini sevindiren haber: Benzin ve motorine beklenen indirim geldi

Araç sahiplerini sevindiren haber geldi. 6 Haziran 2024 tarihi itibarıyla, uzun süre tartışılan ve merak konusu olan benzin ve motorine indirim uygulandı.

Araç sahiplerini sevindiren haber: Benzin ve motorine beklenen indirim geldi

6 Haziran 2024 tarihi itibarıyla, benzin ve motorine indirim geldi.

Benzine 1 lira 25 kuruş, motorine ise 1 lira 21 kuruş indirim uygulanacak.

İndirim, bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama benzin ve motorin fiyatı 40 liranın üzerinde seyrederken, bu indirimle birlikte bazı kentlerde 40 lira ve altında kalacak.

Star TV'de Yalı Çapkını'nın başrolüydü. Yeni adresi resmen açıklandı! Star TV'de Yalı Çapkını'nın başrolüydü. Yeni adresi resmen açıklandı!
Nohut pişirirken tencereye 1 tatlı kaşığının ucuyla ekleyin. Nohut daha lezzetli oluyor Nohut pişirirken tencereye 1 tatlı kaşığının ucuyla ekleyin. Nohut daha lezzetli oluyor
Altın fiyatlarında düşüş Altın fiyatlarında düşüş
Evini satıp mevduata yatırmayı düşünenler için kritik uyarı Evini satıp mevduata yatırmayı düşünenler için kritik uyarı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
AYM, CHP'nin iptal istemini reddetti AYM, CHP'nin iptal istemini reddetti
SGK uzmanı tarih verdi... Memur, emekli ve asgari ücretli için zam senaryoları Memur, emekli ve asgari ücretli için zam senaryoları
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 40 milyon lira tasarruf sağladı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 40 milyon lira tasarruf sağladı
Ergin Ataman ihraç edildi, sinirine hakim olmadı: Hakem sözleri Yunanistan'da gündem oldu Ergin Ataman ihraç edildi, sinirine hakim olmadı