Araç sahiplerini sevindiren haber: Benzin ve motorine beklenen indirim geldi

6 Haziran 2024 tarihi itibarıyla, benzin ve motorine indirim geldi.

Benzine 1 lira 25 kuruş, motorine ise 1 lira 21 kuruş indirim uygulanacak.

İndirim, bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama benzin ve motorin fiyatı 40 liranın üzerinde seyrederken, bu indirimle birlikte bazı kentlerde 40 lira ve altında kalacak.