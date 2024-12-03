Araç Sahiplerine Yeni Bir Masraf Daha Çıktı: Tüm Araçlar 2 Bin 172 Lira Ödemek Zorunda

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, uygulamada eleştirilerde bulunarak şunları söyledi:

"AKP vatandaşın iliğini kurutmak için şimdi de Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi getiriyor. Aracına bu sistemi taktıracak vatandaş araç başına 2 bin 172 lira ödeyecek ve toplam tutar 43 milyar 440 milyon lirayı bulacak. 8 bin akaryakıt istasyonu da sistemin karşılığını kurmak için 5 milyar lira harcayacak. Toplamda 48.5 milyar liralık yeni bir masraf çıkacak. Halen farklı istasyonlar tarafından kullanılan taşıt tanıma sistemleri zaten var.