Araç Sahiplerine Yeni Bir Masraf Daha Çıktı: Tüm Araçlar 2 Bin 172 Lira Ödemek Zorunda
Milyonlarca araç sahibine yeni bir masraf daha çıktı. Ticari amaçlı tüm araç sahipleri 31 Aralık 2024 tarihine kadar araçlarına UTTS cihazını taktırmak zorunda olacak. Taşıt sahipleri cihaz için 2 bin 172 TL ödeme yapılacak, aracına taktırmayanlar ise akaryakıt alamayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıtta vergi kaybını önlemek amacıyla başlatılan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ni (UTTS) duyurmuştu. Sistem, akaryakıt harcamalarını muhasebe kayıtlarında gider olarak ticari araçlar için zorunlu hale geldi.
Resmi Gazete'de 5 Ekim 2023'te yayımlanan tebliğe göre, ticari amaçlı tüm araç sahipleri 31 Aralık 2024 tarihine kadar araçlarına UTTS cihazını takmak zorunda olacak. Cihazlar, utt.gov.tr adresinde montaj aşamasından temin edilebilecek. Cihazın üretimi ise Darphane tarafından gerçekleştirilecek.
TAKTIRMAYANLAR AKARYAKIT ALAMAYACAK
Taşıt sahipleri cihaz için 2.172 TL ödeme yapacak. Bu bedeli ödemeyenler, araçlara yeni sistemi taktıramayacak ve akaryakıt alamayacak. Uygulama kapsamında 15 milyon araca sistem bağlanırken, bu süreçte toplamda 43 milyar 440 milyon TL gelir elde edilmesi planlanıyor. Ayrıca 8 bin akaryakıt istasyonuna uyumlu sistemlerin kurulması için 5 milyar TL'lik bir maliyet öngörülüyor.
SIFIR ARAÇLAR DA SİSTEME DAHİL EDİLECEK
31 Aralık 2024 tarihinden itibaren mevcut ticari araçlar için zorunlu olan UTTS, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren tüm sıfır bireysel ve ticari araçlarda da çalıştırılacak. İlerleyen dönemde 5 milyon araca daha sistemin oluşması planlanıyor. Böylece ilk etapta 15 milyon daha sonra da 5 milyon araca bu sistemin takılması zorunlu olacak.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, uygulamada eleştirilerde bulunarak şunları söyledi:
"AKP vatandaşın iliğini kurutmak için şimdi de Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi getiriyor. Aracına bu sistemi taktıracak vatandaş araç başına 2 bin 172 lira ödeyecek ve toplam tutar 43 milyar 440 milyon lirayı bulacak. 8 bin akaryakıt istasyonu da sistemin karşılığını kurmak için 5 milyar lira harcayacak. Toplamda 48.5 milyar liralık yeni bir masraf çıkacak. Halen farklı istasyonlar tarafından kullanılan taşıt tanıma sistemleri zaten var.
Bunlar birbirine entegre edilse vatandaş da masraftan kurtulur. Bu cihazlar çöpe atılıp, yeniden sistem kuruluyor. Vatandaş ve akaryakıt firmalarına yeni bir masraf olacak. Bu sisteme ilişkin cihazları hangi firmalar yurt dışından getirecek? Hangi firmalar montajını yapacak? Bu firmalar hangi usulle belirlendi açıklanmalı."