Araç Sahiplerine Soğuk Duş! 96 Bin Lira Ödeyecekler
Trafik ceza ücretlerinde önemli artışlar yapılıyor. Çakar ve tepe lambası kullanan yetkisiz araçlara yönelik cezalar, 6 bin 439 TL’den 96 bin TL’ye çıkarılarak tam 15 kat artırılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz dönemde İçişleri Bakanlığı’nın çakarlı araç kullanımına karşı başlattığı sıkı denetimler sonucunda, yetkisiz çakar ve siren kullanımına ilişkin cezalar ciddi oranda yükseltiliyor.
TRAFİKTEN MEN EDİLECEKLER
Yeni düzenlemeye göre, kurallara aykırı şekilde çakar ve tepe lambası kullanan araç sahipleri sadece para cezası almakla kalmayacak, aynı zamanda araçları trafikten men edilecek.
Bu kapsamda Meclis İçişleri Komisyonu, Dahiliye Memurları Kanunu, bazı ilgili kanunlar ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapmak için toplandı. AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun başkanlık ettiği toplantıda, ilk imza sahipleri olan Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu ve Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı’nın sunduğu kanun teklifinde toplamda 46 madde yer alıyor.
ÇAKARLI ARAÇLAR İÇİN YENİ YAPTIRIMLAR
Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan bu yeni düzenlemeye göre, yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımının önüne geçmek adına cezalar ağırlaştırılıyor. Mevcut ceza miktarı olan 6 bin 439 TL, yeni dönemde 96 bin TL’ye çıkarılarak usulsüz çakar kullanımına caydırıcı bir etki oluşturulması hedefleniyor.
15 KAT ARTIRILIYOR
Soylu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle
Araçlarda çakar olarak adlandırılan usulsüz ışıklı ve sesli uyarı sistemi kullanılması halinde uygulanacak yaptırımlar ağırlaştırılmaktadır. Böylelikle, yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara yönelik cihazların kullanımına ilişkin hükmü ihlal edenlere ceza 6 bin 439 TL'den 96 bin liraya çıkmış olacak. Ayrıca, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araçları aynı süreyle trafikten men edilecek.