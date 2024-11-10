Araç Sahiplerine Soğuk Duş! 96 Bin Lira Ödeyecekler

Bu kapsamda Meclis İçişleri Komisyonu, Dahiliye Memurları Kanunu, bazı ilgili kanunlar ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapmak için toplandı. AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun başkanlık ettiği toplantıda, ilk imza sahipleri olan Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu ve Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı’nın sunduğu kanun teklifinde toplamda 46 madde yer alıyor.