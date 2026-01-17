Araç Sahiplerine Nefes Aldıran Haber: Akaryakıta Beklenen İndirim Geldi! Tabelalar Bir Kez Daha Değişti

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmaların ardından akaryakıt tabelası yeniden değişti. Benzine gelen zammın hemen ertesi günü gece yarısı indirime gidilirken, 95 kuruşluk düşüş pompaya yansıdı; motorin ve otogaz fiyatları ise sabit kaldı.

Küresel petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Jeopolitik gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle son günlerde sık sık değişen pompa fiyatlarında bu kez indirim haberi geldi.

Dün benzine yapılan 1 lira 61 kuruşluk zammın ardından, bu kez gece yarısından itibaren fiyatlara indirim yansıdı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, benzinin litre fiyatında 95 kuruşluk düşüş gerçekleşti. Böylece zamdan bir gün sonra tabelalar yeniden değişmiş oldu.

Motorin ve otogaz grubunda ise beklenen fiyat artışı şimdilik pompaya yansımadı. Her iki üründe de fiyatlar sabit kaldı. İran’daki protestolar ve ABD’den gelen açıklamaların petrol fiyatlarını doğrudan etkilediği, bu nedenle önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni değişimlerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

İşte 17 Ocak 2026 tarihinde güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son gelişmeler...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 54.00 TL

Motorin: 54.86 TL

LPG: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 53.83 TL

Motorin: 54.69 TL

LPG: 28.69 TL

İZMİR

Benzin: 55.19 TL

Motorin: 56.20 TL

LPG: 29.09 TL

ANKARA

Benzin: 54.90 TL

Motorin: 55.87 TL

LPG: 29.17 TL

Akaryakıt
