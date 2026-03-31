Araç Sahiplerine Kötü Haber! Akaryakıta Zam Yolda: Tabela Yeniden Değişiyor

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürerken, motorin için yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Küresel piyasalarda ABD, İsrail ve İran hattında artan gerilim, petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkilerken, döviz kurundaki hareketlilik de pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

MOTORİNE 2,52 TL ZAM İDDİASI

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 52 kuruş zam beklendiğini duyurdu. Söz konusu artışın gerçekleşmesi halinde motorin fiyatlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşanacak.

FİYATLAR KÜRESEL GELİŞMELERE BAĞLI

Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatlarındaki değişim, döviz kurundaki dalgalanmalar ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda belirlenmeye devam ediyor. Özellikle Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler, enerji piyasalarında belirsizliği artırarak fiyatlara doğrudan etki ediyor.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLAR

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.52 TL

Motorin: 74.87 TL

LPG: 30.49 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.38 TL

Motorin: 74.73 TL

LPG: 29.89 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.49 TL

Motorin: 76.00 TL

LPG: 30.37 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.76 TL

Motorin: 76.27 TL

LPG: 30.29 TL

Kaynak: Haber Merkezi