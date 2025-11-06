Araç Sahiplerine Kötü Haber: Akaryakıta Dev Zam Geliyor! Pompalar Alev Alacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akaryakıt fiyatlarındaki artış durmak bilmiyor. Brent petrol fiyatlarının yükselmesi ve dolar kurunun 42 liranın üzerine çıkmasıyla birlikte motorine bir zam daha geliyor. Geçtiğimiz hafta 3 lira 4 kuruş zamlanan motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 lira 7 kuruşluk yeni bir artış yapılacak. Zamla birlikte motorinin litresi bazı illerde 60 lirayı geçecek.

PETROL VE DOLAR KURU FİYATLARI TETİKLEDİ

Brent petrolün varil fiyatı 64 dolar seviyesine çıkarken, dolar/TL kurunun 42 liranın üzerindeki seyri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Artan maliyetler, pompa fiyatlarına bir kez daha zam olarak yansıyor.

GEÇEN HAFTA DA ZAM YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz hafta motorinin litre fiyatı 3 lira 4 kuruş, benzinin ise 1 lira 14 kuruş artmıştı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, yeni zam 7 Kasım sabahı itibarıyla yürürlüğe girecek.

6 KASIM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa): Benzin 53,64 TL / Motorin 55,47 TL / Otogaz 27,71 TL

Benzin 53,64 TL / Motorin 55,47 TL / Otogaz 27,71 TL İstanbul (Anadolu): Benzin 53,47 TL / Motorin 55,33 TL / Otogaz 27,08 TL

Benzin 53,47 TL / Motorin 55,33 TL / Otogaz 27,08 TL Ankara: Benzin 54,50 TL / Motorin 56,50 TL / Otogaz 27,60 TL

Benzin 54,50 TL / Motorin 56,50 TL / Otogaz 27,60 TL İzmir: Benzin 54,84 TL / Motorin 56,82 TL / Otogaz 27,53 TL

Zam sonrası bu fiyatların ortalama 2 lira artacağı tahmin ediliyor.

EN PAHALI AKARYAKIT HAKKARİ’DE

6 Kasım itibarıyla Türkiye’nin en pahalı akaryakıtı Hakkari’de satılıyor. Kentte benzinin litresi 55,96 TL, motorinin litresi ise 58,01 TL seviyesinde. Yeni zam sonrası Hakkari’de motorinin litre fiyatının 60 TL’nin üzerine çıkması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile dolar kuru dikkate alınarak belirleniyor. Bu fiyatlara ÖTV, EPDK payı ve KDV eklendiğinde pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.

Artan petrol fiyatları ve güçlü dolar kuru nedeniyle akaryakıtta yeni zamların kapıda olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi