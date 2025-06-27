Araç Sahiplerine En Az 500 Lira Yakıt Tasarrufu Sağlayacak Kritik Noktalar Paylaşıldı
Akaryakıt fiyatlarının 50 liraya dayandığı bu günlerde, araç kullanıcıları maliyetleri azaltmanın yollarını arıyor. Uzmanlara göre, basit ama etkili bazı sürüş alışkanlıklarıyla yakıt tüketimi yarı yarıya azaltılabilir. Böylece sürücüler, ayda 500 TL’ye kadar tasarruf sağlayabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Özellikle uzun yolculuklarda sürüş hızı, yakıt tüketimini doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, şehirlerarası yollarda ideal hızın saatte 90 kilometre olduğunu belirtiyor. Bu hızda araçlar ortalama 6-7 litre yakıt harcarken, hızın 120 km/s üzerine çıkması durumunda tüketim 10-11 litreye kadar yükseliyor. Hız arttıkça araç daha fazla hava direnciyle karşılaşıyor ve bu da motorun daha fazla çalışmasına neden oluyor. Uzun yollarda hız sabitleyici sistemlerin kullanılması ise önemli bir tasarruf sağlıyor.
BAGAJDAKİ HER KİLO YAKIT TASARRUFUNU ETKİLEYEBİLİR
Araç içerisinde taşınan gereksiz yükler de yakıt tüketimini artıran önemli bir etken. Ortalama 100 kilogramlık fazladan yük, her 100 kilometrede 0.5 ila 1 litre ek yakıt tüketimine neden olabiliyor. Bununla birlikte, port bagaj gibi dış donanımlar da aracın aerodinamiğini bozarak yakıt tüketimini yüzde 15’e kadar yükseltebiliyor.
ANİ FREN VE SERT KALKIŞ ETKİLİYOR
Trafikte yapılan ani hareketler, aracın motoruna ekstra yük bindirerek daha fazla yakıt tüketimine yol açıyor. Sürüş uzmanları, sabit hızda ilerlemenin, agresif sürüşten kaçınmanın ve şerit değişimlerini minimumda tutmanın tasarruf açısından önemli olduğunu vurguluyor.
KLİMA VE CAM AYARLARINA DİKKAT
Yaz aylarında serin kalmak için klima kullanımı kaçınılmaz. Ancak, uzmanlar düşük hızda camların açık olmasının, yüksek hızda ise klimanın tercih edilmesinin daha verimli olacağını belirtiyor. Çünkü yüksek hızda açık camlar aracın hava direncini artırarak tüketimi yükseltiyor. Düşük hızda ise klimanın yükü daha az hissediliyor.
ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRİN, EN AZ 500 LİRA TASARRUF GETİRİYOR
Yüksek yakıt fiyatları karşısında önlem almak isteyen sürücüler için büyük harcamalar yapmaya gerek yok. Uzmanlara göre, sadece sürüş alışkanlıklarını değiştirerek ve aracın özelliklerine uygun davranarak ayda 500 TL’ye varan yakıt tasarrufu elde etmek mümkün.
TASARRUF HEM CEBİNİZİ HEM DOĞAYI KORUYOR
Yakıt tüketiminin düşürülmesi sadece bütçeye katkı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda karbon salınımını azaltarak çevrenin korunmasına da destek sağlıyor. Uzmanlar, tüm sürücülere araçlarını tanıyarak bilinçli kullanma çağrısında bulunuyor.