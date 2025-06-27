Araç Sahiplerine En Az 500 Lira Yakıt Tasarrufu Sağlayacak Kritik Noktalar Paylaşıldı

Özellikle uzun yolculuklarda sürüş hızı, yakıt tüketimini doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, şehirlerarası yollarda ideal hızın saatte 90 kilometre olduğunu belirtiyor. Bu hızda araçlar ortalama 6-7 litre yakıt harcarken, hızın 120 km/s üzerine çıkması durumunda tüketim 10-11 litreye kadar yükseliyor. Hız arttıkça araç daha fazla hava direnciyle karşılaşıyor ve bu da motorun daha fazla çalışmasına neden oluyor. Uzun yollarda hız sabitleyici sistemlerin kullanılması ise önemli bir tasarruf sağlıyor.