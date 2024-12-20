Araç Sahipleri Yandı! 2025 Trafik Cezaları Belli Oldu, Bu Hatayı Yapan Başını Taşlara Vuracak

SÜRÜCÜLER DİKKATLİ OLMALI

Trafik kurallarına uymak sadece cezai yaptırımlardan kaçınmak için değil, trafikte güvenliği sağlamak adına da büyük önem taşıyor. Özellikle hız sınırları, alkollü araç kullanımı ve kırmızı ışık ihlalleri gibi kritik konularda kurallara uyulması, hem bireysel hem toplumsal güvenliğe katkı sağlıyor.