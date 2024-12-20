Araç Sahipleri Yandı! 2025 Trafik Cezaları Belli Oldu, Bu Hatayı Yapan Başını Taşlara Vuracak
2025 yılında uygulanacak trafik cezaları, yeniden değerleme oranlarının belirlenmesiyle netleşti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yeni yılda trafik cezalarına yüzde 43,93 oranında zam uygulanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılı için yüzde 43,93 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı, trafik cezası, vergi ve harç tutarlarına da yansıtılacak. Bu artışla birlikte, sürücülerin trafik kurallarına uyması daha da önem kazanıyor.
2025 YILI TRAFİK CEZALARI
Yeni düzenlemeyle birlikte 2025 yılında uygulanacak trafik cezası tutarları şu şekilde olacak:
Kırmızı ışık ihlali: 2.167 TL
Hatalı park: 994 TL
Hız sınırını %10 ila %30 arasında aşma: 2.167 TL
Hız sınırını %50 ve üzerinde aşma: 9.267 TL
Alkollü araç kullanma (ilk kez yakalananlar için): 9.267 TL
Araç kullanırken telefonla konuşma: 2.173 TL
SÜRÜCÜLER DİKKATLİ OLMALI
Trafik kurallarına uymak sadece cezai yaptırımlardan kaçınmak için değil, trafikte güvenliği sağlamak adına da büyük önem taşıyor. Özellikle hız sınırları, alkollü araç kullanımı ve kırmızı ışık ihlalleri gibi kritik konularda kurallara uyulması, hem bireysel hem toplumsal güvenliğe katkı sağlıyor.
Yeni trafik cezaları, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Sürücüler, olası cezalarla karşılaşmamak için kurallara uyma konusunda daha dikkatli olmalı.