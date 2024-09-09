Araç Sahipleri TÜVTÜRK Muayenesinden Boş Dönecek: Bu Detayı Kaçıran Yandı

6. Cam ve Aynalar

Camlar ve aynalar da muayene sırasında incelenen unsurlar arasında. Çatlak, kırık ya da eksik parçalar olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca, cam yıkama sisteminin düzgün çalıştığından emin olun.

7. Emniyet Kemerleri

Tüm emniyet kemerlerinin sağlam ve çalışır durumda olması gerekiyor. Kemerlerde herhangi bir sorun varsa muayeneden geçemeyebilirsiniz.

8. Lastiklerin Durumu

Lastiklerin aşınmış, yarık veya kesik olmaması, diş derinliğinin yasal sınırlar içinde kalması önemlidir. Lastiklerinizin aracınıza uygun olduğundan da emin olun.

9. Araç Belgeleri

Ruhsat, trafik sigortası ve diğer gerekli belgelerinizin eksiksiz olduğundan emin olun. Ayrıca, şasi numaranızın aracınızda okunabilir ve doğru olması gerekir.

Tüm bu kontrolleri yaptıktan sonra, TÜVTÜRK'ün web sitesi üzerinden randevu alarak muayene işleminizi tamamlayabilirsiniz.