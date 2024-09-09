Araç Sahipleri TÜVTÜRK Muayenesinden Boş Dönecek: Bu Detayı Kaçıran Yandı
Araç sahiplerinin düzenli olarak yaptırmak zorunda oldukları araç muayene işlemi, trafiğe güvenli bir şekilde çıkabilmenin en önemli aşamalarından biridir.
Türkiye’de bu süreç, TÜVTÜRK tarafından gerçekleştirilir ve her araç belirli aralıklarla muayeneye tabi tutulur. Peki, araç muayenesi öncesinde nelere dikkat etmelisiniz? İşte madde madde bilmeniz gerekenler:
1. Borç Kontrolü
Araç muayenesinden önce, aracınıza ait vergi borçları, trafik cezaları veya OGS kaçak geçiş cezalarını kontrol etmelisiniz. Bu tür borçlar ödenmemişse, muayene işleminiz başlatılmaz. Borçlarınızı Dijital Vergi Dairesi üzerinden kolayca ödeyebilirsiniz.
2. Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü
Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmanız gerekiyor. Bu ölçüm, çevreye zararlı gazların belirlenen standartlara uygun olup olmadığını kontrol eder. Bu ölçümü yaptırmadan muayeneye giderseniz, aracınız ağır kusurlu sayılacaktır.
3. Zorunlu Ekipmanların Tamamlanması
Aracınızda bulunması gereken ekipmanları kontrol edin. İlk yardım çantası, yangın söndürücü, üçgen reflektör ve stepne gibi zorunlu ekipmanların eksiksiz olduğundan emin olun.
4. Fren Kontrolü
Muayenede aracınızın fren sistemi detaylı olarak incelenir. Ön ve arka akslar, tekerleklerin fren kuvveti ve el freni test edilir. Fren sisteminde sorun varsa, muayeneye gitmeden önce tamir ettirmenizde fayda var.
5. Direksiyon ve Aydınlatma Sistemi
Direksiyonun normal çalıştığından ve aracın istediğiniz yöne kolayca yönlendirilebildiğinden emin olun. Ayrıca, farlar, sinyaller ve geri vites lambası gibi tüm aydınlatma sisteminin düzgün çalıştığını kontrol edin.
6. Cam ve Aynalar
Camlar ve aynalar da muayene sırasında incelenen unsurlar arasında. Çatlak, kırık ya da eksik parçalar olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca, cam yıkama sisteminin düzgün çalıştığından emin olun.
7. Emniyet Kemerleri
Tüm emniyet kemerlerinin sağlam ve çalışır durumda olması gerekiyor. Kemerlerde herhangi bir sorun varsa muayeneden geçemeyebilirsiniz.
8. Lastiklerin Durumu
Lastiklerin aşınmış, yarık veya kesik olmaması, diş derinliğinin yasal sınırlar içinde kalması önemlidir. Lastiklerinizin aracınıza uygun olduğundan da emin olun.
9. Araç Belgeleri
Ruhsat, trafik sigortası ve diğer gerekli belgelerinizin eksiksiz olduğundan emin olun. Ayrıca, şasi numaranızın aracınızda okunabilir ve doğru olması gerekir.
Tüm bu kontrolleri yaptıktan sonra, TÜVTÜRK'ün web sitesi üzerinden randevu alarak muayene işleminizi tamamlayabilirsiniz.