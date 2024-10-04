Araç Sahipleri Karalar Bağlayacak: Ocak'ta Bu Fiyata Yükseliyor!
2025 yılında ehliyet almak isteyenler büyük zamlarla karşı karşıya kalacak. Yeniden değerleme oranına bağlı olarak, ehliyet harçlarına yüzde 45'e varan zam gelecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Ehliyetlere gelecek zamlar özellikle B sınıfı ehliyetlerde hissedilecek. Şu an 3.945 TL olan harç bedeli, 2025 yılında 5.720 TL'ye yükselecek. Bununla birlikte motosiklet, ticari araç ve ağır vasıta ehliyetleri gibi diğer sınıflarda da ciddi fiyat artışları olacak. Özellikle ticari araç ehliyeti almak isteyenler, harç bedelinin 9.545 TL’ye kadar çıkmasıyla büyük bir maddi yükle karşılaşacak.
ENFLASYON VE ZAMLARIN ETKİSİ NASIL OLACAK?
Son yıllarda ehliyet harçlarına yapılan zamlar, enflasyonun da etkisiyle giderek arttı. 2024'te yüzde 58,46 oranında bir zam uygulanmıştı ve 2025’te de benzer bir durum bekleniyor. Vergi uzmanları, yıl sonuna kadar enflasyon oranı sıfırlansa bile yeniden değerleme oranının yüzde 43'ün üzerinde olacağını tahmin ediyor. Dr. Ozan Bingöl, üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışların, 2025 yılı için öngörülen bu zamları desteklediğini belirtiyor.
Bu artışlar özellikle B sınıfı ehliyet almak isteyenleri doğrudan etkiliyor. 2024 yılında 3.945 TL olan harç bedeli, 2025'te 5.720 TL’ye çıkacak. Bu, yaklaşık 1.775 TL’lik bir fark anlamına geliyor ve sürücü adayları için ciddi bir ek maliyet oluşturuyor.
BU BELGELERE DE ZAM GELİYOR
B sınıfı harçlarındaki artışlar ön plana çıksa da, diğer sürücü belgelerinde de önemli zamlar kapıda. Motosiklet ehliyeti sınıfları (A, A1, A2) için de benzer bir zam oranı uygulanacak. 2024 yılında 1.308 TL olan motosiklet ehliyeti harç bedeli, 2025 yılında 1.896 TL’ye yükselecek. Bu artış özellikle genç ve yeni motosiklet sürücü adayları için maddi bir yük oluşturabilir.
2025'TE BU FİYATA YÜKSELECEK
Ticari ve ağır vasıta ehliyeti almak isteyenler de bu zamların etkisini fazlasıyla hissedecek. 2024 yılında 6.583 TL olan ticari araç ehliyetlerinin harç bedeli, 2025'te 9.545 TL’ye yükselecek. Bu durum, özellikle taşımacılık, nakliyat gibi sektörlerde çalışanlar için iş maliyetlerini artıracak.