Araç Sahipleri Karalar Bağlayacak: Ocak'ta Bu Fiyata Yükseliyor!

Ehliyetlere gelecek zamlar özellikle B sınıfı ehliyetlerde hissedilecek. Şu an 3.945 TL olan harç bedeli, 2025 yılında 5.720 TL'ye yükselecek. Bununla birlikte motosiklet, ticari araç ve ağır vasıta ehliyetleri gibi diğer sınıflarda da ciddi fiyat artışları olacak. Özellikle ticari araç ehliyeti almak isteyenler, harç bedelinin 9.545 TL’ye kadar çıkmasıyla büyük bir maddi yükle karşılaşacak.

ENFLASYON VE ZAMLARIN ETKİSİ NASIL OLACAK?

Son yıllarda ehliyet harçlarına yapılan zamlar, enflasyonun da etkisiyle giderek arttı. 2024'te yüzde 58,46 oranında bir zam uygulanmıştı ve 2025’te de benzer bir durum bekleniyor. Vergi uzmanları, yıl sonuna kadar enflasyon oranı sıfırlansa bile yeniden değerleme oranının yüzde 43'ün üzerinde olacağını tahmin ediyor. Dr. Ozan Bingöl, üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışların, 2025 yılı için öngörülen bu zamları desteklediğini belirtiyor.

Bu artışlar özellikle B sınıfı ehliyet almak isteyenleri doğrudan etkiliyor. 2024 yılında 3.945 TL olan harç bedeli, 2025'te 5.720 TL’ye çıkacak. Bu, yaklaşık 1.775 TL’lik bir fark anlamına geliyor ve sürücü adayları için ciddi bir ek maliyet oluşturuyor.