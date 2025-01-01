Araç Sahipleri Kan Ter İçerisinde Kalacak: 2025’te Yağmur Gibi Ceza Yağacak! İşte Kalem Kalem Trafik Cezaları Tutarları…
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen yüzde 43,93’lük yeniden değerleme oranı, 2025 yılı itibarıyla trafik cezalarına da yansıdı. Trafik cezalarında uygulanacak yeni tutarlar kalem kalem listelendi…
Kaynak: AA
Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" doğrultusunda bugünden itibaren uygulanacak yeni ceza miktarları açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen yüzde 43,93 oranındaki zammın ardından, trafik cezalarının tutarları belli oldu. İşte kalem kalem 2025 yılı trafik cezalarının güncel listesi…
2025 YILI TRAFİK CEZALARI GÜNCEL TUTARLARI
Kavşaklarda geçiş hakkını ihlal edenler, emniyet kemeri takmayanlar, yüksek sesle müzik açanlar, kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlar, şerit ihlali yapanlar ve araçtan bir şey atanlar veya dökenler ve trafik kurallarına uymayan yayalar 993 lira ceza alacak.
ÇAKAR KULLANIMINA REKOR CEZA
Yetkisi olmadığı halde araçlarına çakar olarak bilinen ışıklı veya sesli uyarı cihazlarını takanlar, ilk ihlalde 138 bin 172 lira ceza ödeyecek. Aynı ihlali bir yıl içinde ikinci kez tekrarlayanlar ise 276 bin 345 lira cezayla karşılaşacak.
-Emniyet Şeridi İhlali: Gereksiz yere emniyet şeridini kullananlara 9 bin 267 lira ceza uygulanacak.
-Engelli Alanı İhlali: Engellilere ayrılan park alanlarını işgal edenlere 1.986 lira ceza kesilecek.
YOLCU VE YÜK İHLALLERİ
Yolcu Kapasitesi: Taşıma sınırından fazla yolcu alana 777 lira, kara yolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliğini tehdit edecek tarzda yükleme yapanlara ise 2 bin 72 lira ceza verilecek.
HIZ SINIRI İHLALLERİ
-%10 ile %30 aşanlar: 2 bin 167 lira,
-%30 ile %50 aşanlar: 4 bin 512 lira,
-%50 ve üzeri aşanlar: 9 bin 267 lira ceza ödeyecek.
*Aynı yıl içinde beş kez %50 üzeri hız ihlali yapanların ehliyeti bir yıl süreyle geri alınacak.
YÜK VE TAŞIMA CEZALARI
-Yük sınırını aşan taşıt işletenlere 8 bin 463 lira ila 51 bin 26 lira arasında değişen cezalar uygulanacak.
-Gabari dışı yük taşıyanlara 8 bin 463, yük üzerine yolcu bindirenlere ise 16 bin 975 lira ceza kesilecek.
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA
Hususi araçlarda 0,50 promil, diğer araçlarda 0,20 promilin üzerindeki alkol seviyesinde:
-İlk ihlal: 9 bin 267 lira,
-İkinci ihlal: 11 bin 622 lira,
-Üçüncü ihlalde 18 bin 677 lira ceza uygulanacak.
*Ayrıca, birinci ihlalde 6 ay, ikinci ihlalde 2 yıl, üçüncü ve sonraki ihlallerde 5 yıl ehliyete el konulacak.
UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMI
-Uyuşturucu etkisiyle araç kullananlara 47 bin 842 lira ceza kesilecek ve ehliyetlerine 5 yıl süreyle el konulacak.
-Test yapmayı reddedenlere ise 26 bin 557 lira ceza uygulanacak.
TERS YÖN, DRİFT VE KIŞ LASTİĞİ CEZALARI
-Ters Yönde Araç Kullanma: 9 bin 267 lira,
-Drift veya Spin Atma: 46 bin 392 lira,
-Kış Lastiği Kuralına Uymama: 5 bin 856 lira ceza ile cezalandırılacak.