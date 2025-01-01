Araç Sahipleri Kan Ter İçerisinde Kalacak: 2025’te Yağmur Gibi Ceza Yağacak! İşte Kalem Kalem Trafik Cezaları Tutarları…

ÇAKAR KULLANIMINA REKOR CEZA

Yetkisi olmadığı halde araçlarına çakar olarak bilinen ışıklı veya sesli uyarı cihazlarını takanlar, ilk ihlalde 138 bin 172 lira ceza ödeyecek. Aynı ihlali bir yıl içinde ikinci kez tekrarlayanlar ise 276 bin 345 lira cezayla karşılaşacak.

-Emniyet Şeridi İhlali: Gereksiz yere emniyet şeridini kullananlara 9 bin 267 lira ceza uygulanacak.

-Engelli Alanı İhlali: Engellilere ayrılan park alanlarını işgal edenlere 1.986 lira ceza kesilecek.