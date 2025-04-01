Araç Sahipleri İçin Kritik Gün: Bugünden İtibaren Geçerli Olacak! Artık Zorunlu Değil Tamamen Serbest
Türkiye genelinde 1 Aralık’ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu bugün itibarıyla sona erdi. Araç sahipleri bugünden itibaren yaz lastiklerine geçiş yapabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye genelinde 1 Aralık 2024’te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu, bugün itibarıyla sona erdi. Uygulamanın tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca araç sahibi artık yaz lastiklerine geçiş yapacak.
Kış lastikleri, özellikle hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü dönemlerde yol tutuşunu artırmak ve güvenliği sağlamak için geliştiriliyor. Ancak havaların ısınmasıyla birlikte bu lastiklerde aşırı aşınma, yol tutuşunda zayıflama ve yakıt tüketiminde artış gibi problemler görülebiliyor. Bu nedenle uzmanlar, bahar aylarıyla birlikte yaz lastiklerine geçilmesini öneriyor.
TİCARİ ARAÇLARDA ZORUNLUYDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen düzenleme, başta şehirler arası taşımacılık yapan ticari araçları kapsıyordu. Ancak uygulama, kış koşullarında özel araç sürücülerine de güvenli sürüş açısından önerilen bir tedbir olarak dikkat çekti.
LASTİK DEĞİŞİM FİYATLARI BELLİ OLDU
Zorunluluğun sona ermesiyle birlikte lastik değişimi için servislerin yolu tutulmaya başlandı. Lastik değişim ücretleri, aracın jant ölçüsüne göre değişiyor. 2025 yılı itibarıyla ortalama fiyatlar şöyle:
13-14 inç jant: 800 TL
15-16 inç jant: 1000 TL
17 inç jant: 1250 TL
18 inç jant: 1500 TL
19 inç jant: 1700 TL
20-21 inç jant: 2000 TL
Kış lastiklerinin yaz aylarında kullanılması hem güvenlik açısından risk oluşturuyor hem de aracın performansını düşürüyor. Uzmanlar, mevsime uygun lastik kullanımının hem can hem mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.