Araç Sahipleri İçin Kritik Gün: Bugünden İtibaren Geçerli Olacak! Artık Zorunlu Değil Tamamen Serbest

Türkiye genelinde 1 Aralık 2024’te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu, bugün itibarıyla sona erdi. Uygulamanın tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca araç sahibi artık yaz lastiklerine geçiş yapacak.

Kış lastikleri, özellikle hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü dönemlerde yol tutuşunu artırmak ve güvenliği sağlamak için geliştiriliyor. Ancak havaların ısınmasıyla birlikte bu lastiklerde aşırı aşınma, yol tutuşunda zayıflama ve yakıt tüketiminde artış gibi problemler görülebiliyor. Bu nedenle uzmanlar, bahar aylarıyla birlikte yaz lastiklerine geçilmesini öneriyor.