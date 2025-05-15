Araç Sahipleri İçin Geri Sayım Başladı! Bu Arabaların Satışı Resmen Yasaklanacak: Net Tarih Verildi

İÇTEN YANMALI MOTORLAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

2025-2029 döneminde geçerli olacak yeni emisyon hedefleri kapsamında, araçlardan salınan ortalama CO₂ miktarının %15 oranında azaltılarak kilometre başına 93,6 grama düşürülmesi öngörülüyor. Fakat bu yalnızca ilk adım. 2030’dan itibaren hedef daha da sıkılaşarak 49,5 g/km’ye çekilecek ve 2035 itibarıyla sıfır emisyon zorunluluğu devreye girecek.

Bu da pratikte, geleneksel benzinli ve dizel motorlu araçların sonunu getiriyor. Ancak bazı istisnalar da masada: Eğer sentetik yakıtlar ya da hidrojen gibi karbon nötr teknolojilerde ciddi ilerlemeler sağlanabilirse, içten yanmalı motorların belirli koşullarda kullanılmasına kapı aralanabilecek. Aksi halde, bu motorlar Avrupa yollarından tamamen silinebilir.