Araç Sahipleri İçin Geri Sayım Başladı: 10 Gün İçinde Ödemeyene Haciz Şoku
MTV ve gelir vergisinin ikinci taksit ödemeleri 31 Temmuz’da sona eriyor. Ödemesini zamanında yapmayanlara aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanırken, borcun devam etmesi durumunda e-haciz ve muayene engeli gibi yaptırımlar devreye giriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Motorlu taşıt sahibi milyonlarca vatandaş için vergi takviminin en kritik dönemlerinden biri olan temmuz ayı sona ermek üzere. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve gelir vergisinin ikinci taksit ödemeleri için tanınan süre 31 Temmuz Çarşamba günü bitiyor. Vergi yükümlülüğünü henüz yerine getirmeyen mükellefler için zaman daralırken, ödeme yapılmaması durumunda ciddi yaptırımlar da gündeme geliyor. Özellikle araç sahipleri, MTV borçlarını zamanında ödemedikleri takdirde aylık yüzde 4,5 oranında gecikme faiziyle karşılaşacak. Ayrıca borcun devam etmesi halinde e-haciz işlemleri uygulanabilecek ve araç muayeneleri yapılamayacak.
YILDA İKİ KEZ ÖDENİYOR
Motorlu Taşıtlar Vergisi, Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafik tesciline sahip kara taşıtlarıyla birlikte, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı uçak ve helikopterleri de kapsıyor. Vergi mükellefiyeti, aracın veya hava taşıtının ilgili sicile kayıt edilmesiyle başlıyor.
MTV, her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte tahsil ediliyor. Temmuz ayına ait ikinci taksitin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahiplerini ciddi yaptırımlar bekliyor.
MTV VE GELİR VERGİSİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
Vergi ödemeleri vergi dairelerinin yanı sıra PTT şubeleri, bankaların internet şubeleri, mobil uygulamaları ve e-Devlet üzerinden hizmet veren Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla yapılabiliyor.
ÖDEMEYENE E-HACİZ SÜRECİ BAŞLATILACAK
Belirtilen tarihe kadar ödeme yapmayanlara, her ay için yüzde 4,5 oranında gecikme faizi uygulanacak. Ayrıca borçlu araç sahipleri için e-haciz süreci başlatılabiliyor. En önemlisi ise, araç muayenesi yapılabilmesi için MTV borcunun ödenmiş olması gerekiyor. Aksi takdirde araçların trafiğe çıkması engellenebilir.
Gelir İdaresi Başkanlığı, tüm araç sahiplerini ve vergi mükelleflerini son tarihi geçirmeden ödeme yapmaları konusunda uyardı. Hem faiz yükü hem de yasal işlemlerle karşılaşmamak için 31 Temmuz’a kadar ödemelerin tamamlanması gerekiyor.