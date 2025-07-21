Araç Sahipleri İçin Geri Sayım Başladı: 10 Gün İçinde Ödemeyene Haciz Şoku

ÖDEMEYENE E-HACİZ SÜRECİ BAŞLATILACAK

Belirtilen tarihe kadar ödeme yapmayanlara, her ay için yüzde 4,5 oranında gecikme faizi uygulanacak. Ayrıca borçlu araç sahipleri için e-haciz süreci başlatılabiliyor. En önemlisi ise, araç muayenesi yapılabilmesi için MTV borcunun ödenmiş olması gerekiyor. Aksi takdirde araçların trafiğe çıkması engellenebilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, tüm araç sahiplerini ve vergi mükelleflerini son tarihi geçirmeden ödeme yapmaları konusunda uyardı. Hem faiz yükü hem de yasal işlemlerle karşılaşmamak için 31 Temmuz’a kadar ödemelerin tamamlanması gerekiyor.