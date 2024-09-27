Araç Sahipleri Dikkat! Zam Geldi

Araç sahipleri güne yeni bir haberle başladı. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalara göre akaryakıttaki rakamlar da değişirken, motorine zam geldi. Zam bugün pompaya yansıdı. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Araç Sahipleri Dikkat! Zam Geldi - Resim: 1

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar sonrası araç sahiplerini üzecek bir haber geldi. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldı.

Geçen hafta petrol fiyatları yüzde 3,2 artarken, doların 34 TL'nin üzerinde kalması zammı kaçınılmaz kıldı. Benzine 1,20 TL, motorine ise 90 kuruş zam yapılarak fiyatlar pompaya yansıtıldı. Araç sahipleri, her yolculuk öncesi akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Haberin devamını okumak için tıklayın
Etiketler
Zam
Ünlü Banka Şubelerini Tek Tek Kapatıyor: Müşteriler Şokta Ünlü Banka Şubelerini Tek Tek Kapatıyor: Müşteriler Şokta
Pazartesiden İtibaren Geçerli olacak: Yüzde 100 Zam Geldi Pazartesiden İtibaren Geçerli olacak: Yüzde 100 Zam Geldi
Duyan Havalara Uçacak Ulaşım Tamamen Ücretsiz Oldu! Bu Kişilere ise Yüzde 54 İndirimli Duyan Havalara Uçacak Ulaşım Tamamen Ücretsiz Oldu! Bu Kişilere ise Yüzde 54 İndirimli
Ev Sahipleri İçin 3 Gün Süre Verildi: Bildirmeyene 158 Bin TL Ceza Kesilecek Ev Sahipleri İçin 3 Gün Süre Verildi: Bildirmeyene 158 Bin TL Ceza Kesilecek
Mevduat Faizi Yatırımı Yapanlar Dikkat! Fonlar Yasaklandı Mevduat Faizi Yatırımı Yapanlar Dikkat! Fonlar Yasaklandı
Türkiye'de Binlerce Şubesi Bulunan Ünlü Pizza Devi İflas Etti: Şubelerini Satıyor Türkiye'de Binlerce Şubesi Bulunan Ünlü Pizza Devi İflas Etti: Şubelerini Satıyor
Kredi Kartı Borçlarına Yapılandırma Ayarı! Uzmanı Canlı Yayında Açıkladı Kredi Kartı Borçlarına Yapılandırma Ayarı! Uzmanı Canlı Yayında Açıkladı
IBAN'dan Para Gönderirken Sakın Bu Hataya Düşmeyin! Artık Tamamen Zorunlu IBAN'dan Para Gönderirken Sakın Bu Hataya Düşmeyin! Artık Tamamen Zorunlu
Yüzde 81'e Yükseldi! Rekor Seviyede Arttı Yüzde 81'e Yükseldi! Rekor Seviyede Arttı
Türkiye'nin Perakende Devi Getir Resmen Satıldı! Yeni Sahipleri Bakın Kim Çıktı Türkiye'nin Perakende Devi Getir Resmen Satıldı! Yeni Sahipleri Bakın Kim Çıktı
IBAN İle EFT, Havale, FAST İşlemi Tamamen Değişti: Para Transferi Artık Böyle Yapılacak IBAN İle EFT, Havale, FAST İşlemi Tamamen Değişti: Para Transferi Artık Böyle Yapılacak
Ne Konut Ne Arsa Ne De Altın! Son Zamanların En Karlısı, Yatırım İçin Bunu Alın Ne Konut Ne Arsa Ne De Altın! Son Zamanların En Karlısı, Yatırım İçin Bunu Alın