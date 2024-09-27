Araç Sahipleri Dikkat! Zam Geldi

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar sonrası araç sahiplerini üzecek bir haber geldi. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldı.

Geçen hafta petrol fiyatları yüzde 3,2 artarken, doların 34 TL'nin üzerinde kalması zammı kaçınılmaz kıldı. Benzine 1,20 TL, motorine ise 90 kuruş zam yapılarak fiyatlar pompaya yansıtıldı. Araç sahipleri, her yolculuk öncesi akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi