Araç Sahipleri Dikkat! Zam Geldi
Araç sahipleri güne yeni bir haberle başladı. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalara göre akaryakıttaki rakamlar da değişirken, motorine zam geldi. Zam bugün pompaya yansıdı. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar sonrası araç sahiplerini üzecek bir haber geldi. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldı.
Geçen hafta petrol fiyatları yüzde 3,2 artarken, doların 34 TL'nin üzerinde kalması zammı kaçınılmaz kıldı. Benzine 1,20 TL, motorine ise 90 kuruş zam yapılarak fiyatlar pompaya yansıtıldı. Araç sahipleri, her yolculuk öncesi akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi