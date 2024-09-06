Araç Sahipleri Saç Baş Yolacak: Yeni Zamlı Fiyatlar Duyuruldu

ZES, Türkiye’nin en büyük elektrikli şarj ağına sahip firmalarından biri olarak biliniyor. Firmanın bu fiyat güncellemesi, enerji maliyetlerindeki artış, enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları gibi faktörlerin etkisiyle yapıldı. Nisan ayında yapılan son güncellemenin ardından, maliyetlerdeki sürekli yükseliş bu yeni tarifeyi zorunlu hale getirdi.

ZAMLI TARİFE BELLİ OLDU

Yeni fiyatlandırmaya göre, AC Tip 2 soketlerde kWh başına ücret 7,49 TL olarak belirlendi. DC şarj istasyonlarında, 60 kW altı DC CCS soketlerde kWh başına 9,49 TL, 60 kW üstü DC CCS ve CHAdeMO soketlerde ise kWh başına 10,99 TL ücret uygulanacak.