Araç Sahipleri Saç Baş Yolacak: Yeni Zamlı Fiyatlar Duyuruldu
Elektrikli araç kullanımının Türkiye’de artmasıyla birlikte şarj istasyonlarına olan talep de hızla yükseliyor. Bu talepleri karşılayan firmalardan biri olan ZES, Eylül ayı itibarıyla şarj istasyonu ücretlerinde yeni bir güncelleme yaptı.
ZES, Türkiye’nin en büyük elektrikli şarj ağına sahip firmalarından biri olarak biliniyor. Firmanın bu fiyat güncellemesi, enerji maliyetlerindeki artış, enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları gibi faktörlerin etkisiyle yapıldı. Nisan ayında yapılan son güncellemenin ardından, maliyetlerdeki sürekli yükseliş bu yeni tarifeyi zorunlu hale getirdi.
ZAMLI TARİFE BELLİ OLDU
Yeni fiyatlandırmaya göre, AC Tip 2 soketlerde kWh başına ücret 7,49 TL olarak belirlendi. DC şarj istasyonlarında, 60 kW altı DC CCS soketlerde kWh başına 9,49 TL, 60 kW üstü DC CCS ve CHAdeMO soketlerde ise kWh başına 10,99 TL ücret uygulanacak.
Misafir kullanıcılar, ZES şarj istasyonlarını kullanırken halka açık ağ tarifesi üzerinden ücretlendiriliyor ve işlem başına 750 TL bloke ediliyor. Şarj işlemi sonunda tüketim tutarı hesaplanarak, kalan miktar iade ediliyor.
Elektrikli araç sahipleri, ZES mobil uygulaması aracılığıyla şarj istasyonlarının konumlarını, doluluk oranlarını ve ücretlendirme bilgilerini görüntüleyebiliyor. Ayrıca, şarj işlemlerini anlık olarak takip edip ödeme yapabiliyorlar.