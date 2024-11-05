Araç Sahipleri Dikkat: Tarife Sil Baştan Değişti!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. Trafik sigortasında bu detaya dikkat edin. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Zorunlu trafik sigortası, bir kazada karşı tarafa verilebilecek maddi ve bedeni (yaralanma veya ölüm) zararları teminat limitleri çerçevesinde karşılıyor. Bu limitler her yıl güncellenirken, 2024 yılı için araç başına maddi hasar teminatı 200 bin lira olarak belirlendi. Türkiye’de yasal zorunluluk kapsamında olan bu sigortayı yaptırmadan trafiğe çıkan sürücülere ise 690 lira ceza uygulanıyor.
KASKOLU ARAÇ SAYISINDA GERİLEME
Ancak düşük ceza miktarına rağmen trafik sigortası primlerindeki yüksek fiyat artışı, sigortasız trafiğe çıkan sürücülerin sayısını artırıyor. Sektör temsilcilerinin açıklamasına göre, geçtiğimiz bir yıl içinde zorunlu trafik sigortasını yenilemeyen sürücü sayısı 1 milyon daha arttı. Ayrıca kasko sigortası da benzer şekilde tercih edilmemeye başlandı; son verilere göre, kaskolu araç sayısı 7.5 milyondan 6.7 milyona geriledi.
SİGORTA ŞİRKETLERİ FİYAT ARTIŞINA GİDİYOR
Artan enflasyon ve yaşam maliyetleriyle birlikte sürücüler, mali yüklerini hafifletmek için önce sigorta harcamalarından kısıyor. Sigorta yaptırmayan sürücüler de artan fiyatlardan şikayetçi, sigorta şirketleri ise zarar risklerini dengelemek için fiyat artışına gidiyor. Sigorta fiyatları her ay artmaya devam ederken, sürücülerin bütçelerini zorlayan bu durum sektörde tedirginliğe yol açıyor.
TAVAN FİYAT UYGULAMASI
12 Nisan 2017’den bu yana zorunlu trafik sigortasında “tavan fiyat” uygulaması bulunuyor. Bu düzenleme, sigorta şirketlerinin belirlenen limitlerin üzerinde fiyat belirlemesini engelliyor, ancak şirketler farklı fiyat stratejileri izleyebiliyor. Bazı şirketler müşteri kazanmak için limitin altında fiyat sunarken, bazıları tavan fiyata yakın teklifler veriyor. Teklif alırken farklı fiyatlarla karşılaşmak mümkün olduğundan, en az 3-4 firmadan teklif alınması öneriliyor.
HASAR ENDEKSİNİN ETKİSİ
Mayıs ayından bu yana zorunlu trafik sigortasında “hasar endeksi” adı verilen yeni bir sistem devreye girdi. Bu sistemde poliçe fiyatları, asgari ücret, yedek parça maliyetleri, bakım ve onarım masrafları ve araç fiyatlarındaki değişimlere göre her ay güncelleniyor. Bu sayede primler, sürücünün bulunduğu bölge, aracın modeli ve yaşı gibi faktörlerin yanı sıra maliyet endeksine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.
Hasar endeksine göre ekim ayında yüzde 3.5 oranında artan poliçe fiyatları, kasımda yüzde 2.5 daha zamlandı. Güncel fiyatlara göre otomobillerde en düşük poliçe fiyatı 4 bin 798 lira iken, en yüksek fiyat 32 bin lirayı aşıyor.