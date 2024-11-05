Araç Sahipleri Dikkat: Tarife Sil Baştan Değişti!



Zorunlu trafik sigortası, bir kazada karşı tarafa verilebilecek maddi ve bedeni (yaralanma veya ölüm) zararları teminat limitleri çerçevesinde karşılıyor. Bu limitler her yıl güncellenirken, 2024 yılı için araç başına maddi hasar teminatı 200 bin lira olarak belirlendi. Türkiye’de yasal zorunluluk kapsamında olan bu sigortayı yaptırmadan trafiğe çıkan sürücülere ise 690 lira ceza uygulanıyor.

KASKOLU ARAÇ SAYISINDA GERİLEME

Ancak düşük ceza miktarına rağmen trafik sigortası primlerindeki yüksek fiyat artışı, sigortasız trafiğe çıkan sürücülerin sayısını artırıyor. Sektör temsilcilerinin açıklamasına göre, geçtiğimiz bir yıl içinde zorunlu trafik sigortasını yenilemeyen sürücü sayısı 1 milyon daha arttı. Ayrıca kasko sigortası da benzer şekilde tercih edilmemeye başlandı; son verilere göre, kaskolu araç sayısı 7.5 milyondan 6.7 milyona geriledi.