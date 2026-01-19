Araç Sahipleri Dikkat! MTV İçin Taksit Yarışı Başladı: Hangi Banka Kaç Taksit Yapıyor?

Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksit dönemi yaklaşırken, bankalar da müşterilerine sundukları taksit imkanlarını duyurmaya başladı. Faizsiz ve farklı vade seçenekleri, araç sahiplerinin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. İşte MTV ödemeleri için bankaların taksit seçenekleri...

Araç Sahipleri Dikkat! MTV İçin Taksit Yarışı Başladı: Hangi Banka Kaç Taksit Yapıyor?
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) bu yılın ilk ödeme dönemi için geri sayım başladı. Yılda iki kez tahsil edilen verginin ilk taksitinin, 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yatırılması gerekiyor. Sürenin daralmasıyla birlikte bankaların sağladığı taksitli ödeme kampanyaları da netleşmeye başladı.

Artan vergi tutarları nedeniyle peşin ödeme yapmakta zorlanan araç sahipleri, hangi bankanın kaç taksit sunduğunu ve faizsiz seçeneklerin olup olmadığını araştırıyor. Bankalar ise kredi kartları üzerinden farklı vade sayılarıyla MTV ödemesini bölme imkânı tanırken, bazıları belirli koşullarla faizsiz taksit avantajı da sunuyor.

MTV ödemelerinde geç kalmamak ve uygun taksit seçeneğini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için bankaların açıkladığı kampanyalar, ödeme süresi dolmadan yakından takip ediliyor.

NTV'de yer alan habere göre; bankaların MTV ödemelerinde sunduğu taksitler şu şekilde:

MTV ÖDEMELERİNDE HANGİ BANKA KAÇ TAKSİT YAPIYOR?

  • Enpara Bank 15 bin TL'ye kadar faizsiz 6 taksit
  • TEB Bonus 250 bin TL'ye kadar 4 taksit
  • Ziraat BankKart 4 taksit
  • Halkbank Paraf Kart 3 taksit, Troy kartlara 4 taksit
  • Albaraka 3 taksit
  • Denizbank Bonus 500 bin TL'ye kadar 3 taksit
  • Garanti BBVA Bonus 3 taksit
  • Maximum kart 2 bin lirayla 1 milyon liraya kadar 3 taksit
  • Kuveyt Türk SağlamKart 50 bin TL'ye kadar 3 taksit
  • Vakıfbank WorldCard 500 bin TL'ye kadar 3 taksit
  • Türkiye Finans Happy Kart 250 bin TL'ye kadar 3 taksit

Kaynak: NTV

Banka
