Araç Sahipleri Dikkat! MTV İçin Taksit Yarışı Başladı: Hangi Banka Kaç Taksit Yapıyor?

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) bu yılın ilk ödeme dönemi için geri sayım başladı. Yılda iki kez tahsil edilen verginin ilk taksitinin, 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yatırılması gerekiyor. Sürenin daralmasıyla birlikte bankaların sağladığı taksitli ödeme kampanyaları da netleşmeye başladı.

Artan vergi tutarları nedeniyle peşin ödeme yapmakta zorlanan araç sahipleri, hangi bankanın kaç taksit sunduğunu ve faizsiz seçeneklerin olup olmadığını araştırıyor. Bankalar ise kredi kartları üzerinden farklı vade sayılarıyla MTV ödemesini bölme imkânı tanırken, bazıları belirli koşullarla faizsiz taksit avantajı da sunuyor.

MTV ödemelerinde geç kalmamak ve uygun taksit seçeneğini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için bankaların açıkladığı kampanyalar, ödeme süresi dolmadan yakından takip ediliyor.

NTV'de yer alan habere göre; bankaların MTV ödemelerinde sunduğu taksitler şu şekilde:

MTV ÖDEMELERİNDE HANGİ BANKA KAÇ TAKSİT YAPIYOR?

Enpara Bank 15 bin TL'ye kadar faizsiz 6 taksit

TEB Bonus 250 bin TL'ye kadar 4 taksit

Ziraat BankKart 4 taksit

Halkbank Paraf Kart 3 taksit, Troy kartlara 4 taksit

Albaraka 3 taksit

Denizbank Bonus 500 bin TL'ye kadar 3 taksit

Garanti BBVA Bonus 3 taksit

Maximum kart 2 bin lirayla 1 milyon liraya kadar 3 taksit

Kuveyt Türk SağlamKart 50 bin TL'ye kadar 3 taksit

Vakıfbank WorldCard 500 bin TL'ye kadar 3 taksit

Türkiye Finans Happy Kart 250 bin TL'ye kadar 3 taksit

Kaynak: NTV