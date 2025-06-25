Araç Sahipleri Dikkat! Bunu Yapan Yandı, Rekor Para Cezası Var

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, yetkisiz ticari faaliyetler nedeniyle bugüne kadar kesilen ceza miktarı 2023’ten itibaren toplam 102 milyon TL’ye ulaştı. Uygulanan yaptırımların sektördeki kayıt dışı uygulamaları engellemeye yönelik olduğu ifade edildi.