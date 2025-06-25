Araç Sahipleri Dikkat! Bunu Yapan Yandı, Rekor Para Cezası Var
Ticaret Bakanlığı, yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yaptığı tespit edilen 101 gerçek ve tüzel kişiye toplamda yaklaşık 72 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, bu alandaki kayıt dışılıkla mücadelede kararlılıkla hareket edildiği vurgulandı.
Kaynak: AA
Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, yetkisiz ticari faaliyetler nedeniyle bugüne kadar kesilen ceza miktarı 2023’ten itibaren toplam 102 milyon TL’ye ulaştı. Uygulanan yaptırımların sektördeki kayıt dışı uygulamaları engellemeye yönelik olduğu ifade edildi.
72 BİNİN ÜZERİNDE İŞLETMEYE YETKİ BELGESİ VERİLDİ
Açıklamada, ikinci el araç ticareti yapan kişilerin Ticaret Bakanlığı’ndan yetki belgesi alma zorunluluğu bulunduğu hatırlatıldı. Bu kapsamda bugüne kadar 72.726 işletmeye yetki belgesi verildiği bildirildi.
DENETİMLER SÜRECEK, HEDEF ADİL VE GÜVENLİ TİCARET
Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli bir ortamda yürütülmesini sağlamak, hizmet kalitesini ve tüketici memnuniyetini artırmak amacıyla yetkisiz faaliyetlerin önüne geçmekte kararlıyız. Yetki belgesi olmadan ticaret yaptığı belirlenen kişiler hakkında idari yaptırımlar uygulanmaya devam edilecektir. Amacımız sektörde adil ve şeffaf bir ticaret ortamı oluşturarak tüketicilerin mağduriyetlerini en aza indirmektir."
Yetkililer, kayıt dışı satışlara karşı hem vatandaşları hem de işletmeleri uyarırken, denetimlerin kesintisiz sürdürüleceğinin altını çizdi.