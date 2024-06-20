Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Döviz kuru ve brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre; benzinin ve motorinin litre fiyatına 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Peki, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara benzin, motorin ve LPG güncel fiyatları...

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 40.29 TL

Motorin litre fiyatı: 40.67 TL

LPG litre fiyatı: 20.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 40.15 TL

Motorin litre fiyatı: 40.57 TL

LPG litre fiyatı: 19.64 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.24 TL

Motorin litre fiyatı: 41.63 TL

LPG litre fiyatı: 20.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.54 TL

Motorin litre fiyatı: 42.02 TL

LPG litre fiyatı: 19.89 TL