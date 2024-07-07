Araç Sahipleri Dikkat! Benzin ve Motorinde Tabela Değişti: İşte Yeni Fiyatlar...

Benzin ve motorinde tabela değişti. Benzine 2.21 lira, motorinde 2.07 lira zam geldi. İşte akaryakıtta yeni fiyatlar...

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Araç Sahipleri Dikkat! Benzin ve Motorinde Tabela Değişti: İşte Yeni Fiyatlar...

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 6 aylık enflasyonun ardından açıklanan ÖTV zammının ardından benzine 2.21 lira, motorinde 2.07 lira zam geldi.

İşte akaryakıtta yeni fiyatlar...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin fiyatı: 44.47 TL
  • Motorin litre fiyatı: 44.49 TL
  • LPG litre fiyatı: 22,51 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI

  • Benzin fiyatı: 44.61 TL
  • Motorin litre fiyatı: 44.59 TL
  • LPG litre fiyatı: 22.98 TL

ANKARA

  • Benzin litre fiyatı: 45.60 TL
  • Motorin litre fiyatı: 45.57 TL
  • LPG litre fiyatı: 22,95 TL

İZMİR

  • Benzin litre fiyatı: 45.93 TL
  • Motorin litre fiyatı: 45.97 TL
  • LPG litre fiyatı: 22,57 TL
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