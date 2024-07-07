Araç Sahipleri Dikkat! Benzin ve Motorinde Tabela Değişti: İşte Yeni Fiyatlar...

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 6 aylık enflasyonun ardından açıklanan ÖTV zammının ardından benzine 2.21 lira, motorinde 2.07 lira zam geldi.

İşte akaryakıtta yeni fiyatlar...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 44.47 TL

Motorin litre fiyatı: 44.49 TL

LPG litre fiyatı: 22,51 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI

Benzin fiyatı: 44.61 TL

Motorin litre fiyatı: 44.59 TL

LPG litre fiyatı: 22.98 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45.60 TL

Motorin litre fiyatı: 45.57 TL

LPG litre fiyatı: 22,95 TL

İZMİR