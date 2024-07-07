Araç Sahipleri Dikkat! Benzin ve Motorinde Tabela Değişti: İşte Yeni Fiyatlar...
Benzin ve motorinde tabela değişti. Benzine 2.21 lira, motorinde 2.07 lira zam geldi. İşte akaryakıtta yeni fiyatlar...
Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 6 aylık enflasyonun ardından açıklanan ÖTV zammının ardından benzine 2.21 lira, motorinde 2.07 lira zam geldi.
İşte akaryakıtta yeni fiyatlar...
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin fiyatı: 44.47 TL
- Motorin litre fiyatı: 44.49 TL
- LPG litre fiyatı: 22,51 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI
- Benzin fiyatı: 44.61 TL
- Motorin litre fiyatı: 44.59 TL
- LPG litre fiyatı: 22.98 TL
ANKARA
- Benzin litre fiyatı: 45.60 TL
- Motorin litre fiyatı: 45.57 TL
- LPG litre fiyatı: 22,95 TL
İZMİR
- Benzin litre fiyatı: 45.93 TL
- Motorin litre fiyatı: 45.97 TL
- LPG litre fiyatı: 22,57 TL
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