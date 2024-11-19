Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıtta Geri Sayım Başladı! 8 Milyon Otomobile Uygulanacak
Türkiye genelinde akaryakıt sektöründe şeffaflığı artırmayı ve vergi kayıplarını önlemeyi hedefleyen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için ilk adım atıldı. Sistemin ilk montajı, Turpak tarafından gerçekleştirildi ve uygulama süreci resmen başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
UTTS kapsamında taşıtların yakıt depolarına monte edilen Taşıt Tanıma Birimi (TTB), ileri teknolojiye sahip bir donanım içeriyor. Bu birim, araçtan söküldüğünde tekrar kullanılamaz hale geliyor. Ayrıca, akaryakıt istasyonlarında yer alan pompa yazar kasalara plaka bilgileri otomatik olarak iletilecek ve manuel veri girişlerinin önüne geçilecek.
KAYIT ALTINA ALINACAK
Bu yenilikle birlikte ticari araç sahipleri, yakıt alımlarını daha kolay takip edebilecek ve akaryakıt giderlerini daha güvenilir bir şekilde kayıt altına alabilecek.
8 MİLYON ARAÇ İÇİN ZORUNLU
Türkiye genelinde yaklaşık 8 milyon ticari araca uygulanması planlanan bu sistem, kayıt dışı ekonomiye karşı önemli bir adım olarak görülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, UTTS montajı için 78 şirketi ve 1000 noktayı yetkilendirdi.
SON TARİH 31 ARALIK 2024
Ticari araç sahiplerinin 31 Aralık 2024 tarihine kadar sistem montajını tamamlaması gerekiyor.
UTTS UYGULAMASI NEYİ AMAÇLIYOR?
UTTS’nin temel hedefleri arasında:
Vergi kayıplarını önlemek,
Akaryakıt sektöründe şeffaflığı artırmak,
Kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek,
Ticari araç sahiplerine akaryakıt alımlarını gider olarak gösterme kolaylığı sağlamak bulunuyor.
Bu sistem, sadece devlet için değil, aynı zamanda ticari araç sahipleri için de bir avantaj sunarak akaryakıt işlemlerini dijital bir zemine taşıyacak.
Ticari araç sahiplerinin bu önemli düzenlemeyi zamanında yerine getirmesi, hem ekonomik hem de yasal süreçler açısından büyük önem taşıyor. 31 Aralık’a kadar montajını tamamlamayan araç sahipleri, düzenlemeden faydalanamayabilir.