Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıtta Geri Sayım Başladı! 8 Milyon Otomobile Uygulanacak

SON TARİH 31 ARALIK 2024

Ticari araç sahiplerinin 31 Aralık 2024 tarihine kadar sistem montajını tamamlaması gerekiyor.

UTTS UYGULAMASI NEYİ AMAÇLIYOR?

UTTS’nin temel hedefleri arasında:

Vergi kayıplarını önlemek,

Akaryakıt sektöründe şeffaflığı artırmak,

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek,

Ticari araç sahiplerine akaryakıt alımlarını gider olarak gösterme kolaylığı sağlamak bulunuyor.

Bu sistem, sadece devlet için değil, aynı zamanda ticari araç sahipleri için de bir avantaj sunarak akaryakıt işlemlerini dijital bir zemine taşıyacak.

Ticari araç sahiplerinin bu önemli düzenlemeyi zamanında yerine getirmesi, hem ekonomik hem de yasal süreçler açısından büyük önem taşıyor. 31 Aralık’a kadar montajını tamamlamayan araç sahipleri, düzenlemeden faydalanamayabilir.