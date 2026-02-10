Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıta Zam Geliyor: Tabela Yine Değişiyor
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekiyor. Edinilen bilgilere göre benzin grubunda yeni bir zam beklenirken, artışın perşembe gününden itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.
Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki seyre bağlı olarak yeniden gündemde. Son gelişmelere göre araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir fiyat artışı kapıda.
AKARYAKITA ZAM NE ZAMAN GELECEK?
Motorin, benzin ve LPG fiyatlarını yakından izleyen sürücüler için alınan son bilgilere göre, akaryakıt tabelasında perşembe günü değişiklik yaşanacak. Zam kararının netleşmesiyle birlikte fiyatların gece yarısından sonra pompaya yansıması bekleniyor.
BENZİNE 1,55 ZAM BEKLENİYOR
Petrol fiyatlarında sert bir düşüş yaşanmaması halinde, benzin grubuna 1,55 TL zam yapılacağı öngörülüyor. Motorin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik beklentisi bulunmuyor.
10 Şubat 2026 Güncel Akaryakıt Fiyatları
Zam öncesi şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 55,47 TL
Motorin: 57,74 TL
LPG: 30,09 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 55,30 TL
Motorin: 57,57 TL
LPG: 29,49 TL
Ankara
Benzin: 56,39 TL
Motorin: 58,86 TL
LPG: 29,97 TL
İzmir
Benzin: 56,68 TL
Motorin: 59,13 TL
LPG: 29,89 TL
Kaynak: Haber Merkezi