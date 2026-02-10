Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıta Zam Geliyor: Tabela Yine Değişiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki seyre bağlı olarak yeniden gündemde. Son gelişmelere göre araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir fiyat artışı kapıda.

AKARYAKITA ZAM NE ZAMAN GELECEK?

Motorin, benzin ve LPG fiyatlarını yakından izleyen sürücüler için alınan son bilgilere göre, akaryakıt tabelasında perşembe günü değişiklik yaşanacak. Zam kararının netleşmesiyle birlikte fiyatların gece yarısından sonra pompaya yansıması bekleniyor.

BENZİNE 1,55 ZAM BEKLENİYOR

Petrol fiyatlarında sert bir düşüş yaşanmaması halinde, benzin grubuna 1,55 TL zam yapılacağı öngörülüyor. Motorin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik beklentisi bulunmuyor.

10 Şubat 2026 Güncel Akaryakıt Fiyatları

Zam öncesi şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 55,47 TL

Motorin: 57,74 TL

LPG: 30,09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 55,30 TL

Motorin: 57,57 TL

LPG: 29,49 TL

Ankara

Benzin: 56,39 TL

Motorin: 58,86 TL

LPG: 29,97 TL

İzmir

Benzin: 56,68 TL

Motorin: 59,13 TL

LPG: 29,89 TL

Kaynak: Haber Merkezi