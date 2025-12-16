Araç Sahipleri Dikkat: Akaryakıta Zam Değil İndirim Geliyor! Tabela 1 Haftada İkinci Kez Değişiyor

Akaryakıt fiyatlarında düşüş sürüyor. Son günlerde motorin ve benzinde yapılan indirimlerin ardından, benzine bir indirim daha gelmesi bekleniyor. Bu gece yarısı pompaya yansıyan fiyat düşüşünün ardından, kısa süre içinde ikinci bir indirim için geri sayım başladı.

Döviz kurundaki hareketlilik ve uluslararası petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, bugün itibarıyla benzinde 2 lira 2 kuruşluk indirim uygulanırken, yarından itibaren 83 kuruşluk yeni bir indirim daha yapılması bekleniyor.

TABELA BİR HAFTADA İKİNCİ KEZ DEĞİŞECEK

Söz konusu düşüşün pompaya yansımasıyla birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatının 51 lira 72 kuruş seviyelerine gerileyeceği öngörülüyor. Böylece akaryakıt tabelaları bir hafta içinde ikinci kez değişmiş olacak.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin - 52,55 TL
  • Motorin - 53,12 TL
  • LPG - 28,51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin - 52,49 TL
  • Motorin - 52,95 TL
  • LPG - 27,88 TL

ANKARA

  • Benzin - 53,34 TL
  • Motorin - 54,13 TL
  • LPG - 28,40 TL

İZMİR

  • Benzin - 53,74 TL
  • Motorin - 54,49 TL
  • LPG - 28,33 TL
