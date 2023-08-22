Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları gece yarısı yine değişti

Akaryakıt ürünlerine zam gelmeye devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 99 kuruş zam geldi.

İŞTE GÜNCEL FİYATLAR

Zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 37,85 TL'ye, Ankara'da 38,36 TL'ye, İzmir'de ise 38,52 TL'ye yükseldi.

Benzin fiyatlarında ise bir değişikliğe gidilmedi. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 37,74 TL, Ankara'da 38,28 TL, İzmir'de 38,38 TL seviyesinde bulunuyor.



Fiyatlar; iller, ilçeler ve bayiler arasındaki farklılık gösteriyor.