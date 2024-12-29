Araç Sahipleri Dikkat! 1 Ocak’tan İtibaren Herkes Bu Ücreti Ödemek Zorunda

Araç muayene istasyonlarında uygulanacak yeni tarifeler için zam oranı belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Araç Sahipleri Dikkat! 1 Ocak’tan İtibaren Herkes Bu Ücreti Ödemek Zorunda - Resim: 1

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren araç muayene ücretlerine, %43,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı kadar artış yapılacak. İşte detaylar ve yeni fiyatlar...

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Araç Sahipleri Dikkat! 1 Ocak’tan İtibaren Herkes Bu Ücreti Ödemek Zorunda - Resim: 2

2024 YILI ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 927,60 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork: 1.821,60 TL

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker: 2.462,40 TL

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Araç Sahipleri Dikkat! 1 Ocak’tan İtibaren Herkes Bu Ücreti Ödemek Zorunda - Resim: 3

2025 YILI ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Yapılan zam oranı sonrasında 2025 yılına ait güncel araç muayene ücretleri şu şekilde oldu:

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 1.335 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork: 2.621 TL

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker: 3.544 TL

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Yeni tarifeler, 1 Ocak 2025 itibarıyla tüm muayene istasyonlarında yürürlüğe girecek.

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