Araç Sahipleri 1810 Lira Ödeyecek: O Tarihte Zorunlu Oluyor

1.810 LİRA ÖDEYECEKLER

Yeni uygulama için araç sahiplerinin ödeyeceği fiyat belli oldu. Taşıt Tanıma Birimi (TTB) için 1 adet cihazın fiyatı 1.810 TL (KDV hariç) olarak açıklandı. 1.810 liralık ücrete montaj hizmet bedelini de içinde barındıracak. Ödemeler, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi olan www.utts.gov.tr üzerinden belirtilen banka hesabına yapılabilecek.

Yİ-ÜFE ORANINDA ARTACAK

2024 yılı için belirlenen bu birim fiyatlar, 2025 yılı ve sonrasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında artırılacak ve yeni fiyatlar her yılın başında geçerli olacak.