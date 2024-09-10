Araç Sahipleri 1810 Lira Ödeyecek: O Tarihte Zorunlu Oluyor
Milyonlarca araç sahibi için yeni bir sistem devreye giriyor. 1 Ocak itibarıyla başlayacak.
Kaynak: Gerçek Gündem
1 Ocak itibarıyla Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulanmaya başlanacak. Yeni sistem, başlangıçta tüm ticari araçları kapsayacak şekilde uygulanacak, bireysel araç sahipleri ise isteğe bağlı olarak sisteme dahil olabilecekler. Bu sistemin temel hedefi, akaryakıt tüketimini dijital ortamda izleyerek vergi kayıplarını önlemek olacak.
Yeni uygulama kapsamında, toplamda 8 milyon otomobilin 713 milyar lira tutarındaki akaryakıt tüketiminin detaylı takibi gerçekleştirilecek. Sistemin devreye girmesiyle birlikte, elle plaka girişi yapılması mümkün olmayacak ve usulsüz akaryakıt fişi düzenlenmesi engellenecek. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 1 Ocak 2025 itibarıyla tüm ticari araçlar için zorunlu hale gelecek. Bireysel araç sahipleri ise bu sisteme gönüllü olarak dahil olabilecek.
1.810 LİRA ÖDEYECEKLER
Yeni uygulama için araç sahiplerinin ödeyeceği fiyat belli oldu. Taşıt Tanıma Birimi (TTB) için 1 adet cihazın fiyatı 1.810 TL (KDV hariç) olarak açıklandı. 1.810 liralık ücrete montaj hizmet bedelini de içinde barındıracak. Ödemeler, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi olan www.utts.gov.tr üzerinden belirtilen banka hesabına yapılabilecek.
Yİ-ÜFE ORANINDA ARTACAK
2024 yılı için belirlenen bu birim fiyatlar, 2025 yılı ve sonrasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında artırılacak ve yeni fiyatlar her yılın başında geçerli olacak.