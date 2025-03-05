Araç Sahibi Olmak İsteyenler Dikkat! Bankaların Taşıt Kredisi Faizi Düştü: İşte 300 Bin TL'nin Geri Ödemesi

FAİZ DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Merkez Bankası’nın yarın gerçekleştireceği faiz toplantısı öncesinde taşıt kredilerindeki hareketlilik sürüyor. Araba sahibi olmayı planlayanlar için önemli bir gelişme olan faiz indirimi, sektörde yeni beklentileri de beraberinde getirdi. Uzmanlar, Merkez Bankası’nın politika faizinde düşüş yapması halinde taşıt kredisi faiz oranlarının daha da gerileyebileceğini belirtti. Bu nedenle, daha düşük faizlerden faydalanmak isteyen tüketicilerin kısa vadeli kredi seçeneklerini değerlendirmesi önerildi.