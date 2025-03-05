Araç Sahibi Olmak İsteyenler Dikkat! Bankaların Taşıt Kredisi Faizi Düştü: İşte 300 Bin TL'nin Geri Ödemesi
Araç sahibi olmak isteyenler için güzel haber geldi. Bankaların taşıt kredisi faiz oranları bu hafta yüzde 3 seviyesine kadar düştü. Böylelikle 300 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödeme planı tamamen değişti.
Taşıt kredisi faiz oranlarında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Geçtiğimiz hafta yüzde 3,45 seviyesinde olan oranlar, bu hafta yüzde 3 seviyesine kadar geriledi. Bu gelişmeyle birlikte 300 bin TL’lik taşıt kredisi için 12, 24, 36 ve 48 ay vadeli geri ödeme planları yeniden değişti. İşte detaylar...
FAİZ DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?
Merkez Bankası’nın yarın gerçekleştireceği faiz toplantısı öncesinde taşıt kredilerindeki hareketlilik sürüyor. Araba sahibi olmayı planlayanlar için önemli bir gelişme olan faiz indirimi, sektörde yeni beklentileri de beraberinde getirdi. Uzmanlar, Merkez Bankası’nın politika faizinde düşüş yapması halinde taşıt kredisi faiz oranlarının daha da gerileyebileceğini belirtti. Bu nedenle, daha düşük faizlerden faydalanmak isteyen tüketicilerin kısa vadeli kredi seçeneklerini değerlendirmesi önerildi.
300 bin TL'lik taşıt kredisinin geri ödeme planı şu şekilde:
300 BİN TL FİNANSMAN/12 AY GERİ ÖDEME
Kuveyt Türk (En Düşük Oran): Yüzde 3,10
Aylık taksit: 32 bin 21 TL
Toplam geri ödeme: 385 bin 980 TL
Vakıf Katılım Faiz Oranı: Yüzde 3,54
Aylık taksit: 33 bin 92 TL
Toplam geri ödeme: 398 bin 605 TL
Albaraka Faiz Oranı: Yüzde 3,55
Aylık taksit: 33 bin 116 TL
Toplam geri ödeme: 397 bin 414 TL
Garanti BBVA Faiz Oranı: Yüzde 3,59
Aylık taksit: 33 bin 214 TL
Toplam geri ödeme: 400 bin 78 TL
Akbank Faiz Oranı: 3,70
Aylık taksit: 33 bin 485 TL
Toplam geri ödeme: 403 bin 555 TL
300 BİN TL FİNANSMAN/24 AY GERİ ÖDEME
Kuveyt Türk (En Düşük Oran): Yüzde 3,10
Aylık taksit: 19 bin 736 TL
Toplam geri ödeme: 475 bin 401 TL
Albaraka Faiz Oranı: Yüzde 3,40
Aylık taksit: 20 bin 531 TL
Toplam geri ödeme: 492 bin 763 TL
Türkiye Finans Faiz Oranı: Yüzde 3,48
Aylık taksit: 20 bin 745 TL
Toplam geri ödeme: 499 bin 397 TL
Garanti BBVA Faiz Oranı: Yüzde 3,49
Aylık taksit: 20 bin 772 TL
Toplam geri ödeme: 500 bin 42 TL
Akbank'ta Faiz Oranı: 3,65
Aylık taksit: 21 bin 205 TL
Toplam geri ödeme: 510 bin 648 TL
300 BİN TL FİNANSMAN/36 AY GERİ ÖDEME
Kuveyt Türk (En Düşük Oran): Yüzde 3,00
Aylık taksit: 15 bin 647 TL
Toplam geri ödeme: 565 bin 18 TL
Garanti BBVA Faiz Oranı: Yüzde 3,39
Aylık taksit: 16 bin 771 TL
Toplam geri ödeme: 605 bin 280 TL
Albaraka Faiz Oranı: Yüzde 3,40
Aylık taksit: 16 bin 800 TL
Toplam geri ödeme: 604 bin 849 TL
Akbank Faiz Oranı: 3,45
Aylık taksit: 16 bin 947 TL
Toplam geri ödeme: 611 bin 844 TL
Türkiye Finans Faiz Oranı: Yüzde 3,48
Aylık taksit: 17 bin 36 TL
Toplam geri ödeme: 614 bin 800 TL