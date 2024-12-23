Araç Piyasasında Rüzgar Tersine Döndü! Paraşütleri Hazırlayın

MODEL YILINA GÖRE FARKLILAŞAN TRENDLER

Araçların model yıllarına göre fiyat değişimleri dikkat çekici.

2004-2008 model araçlar: Fiyatlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 azaldı ve ortalama 450 bin 269 TL oldu.

2009-2013 model araçlar: Fiyatlar yüzde 1,5 gerileyerek 684 bin 881 TL’ye düştü.

2014-2018 model araçlar: Bu grubun fiyatları yüzde 4,6 artışla 1 milyon 38 bin TL’ye yükseldi.

Yeni modeller: 2019 ve sonrasındaki araçlarda fiyatlar genel olarak artış gösterdi. En yüksek artış yüzde 11,9 ile 2019 modellerde gerçekleşirken, 2023 model araçların fiyatı 1 milyon 800 bin TL seviyesine ulaştı.