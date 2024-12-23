Araç Piyasasında Rüzgar Tersine Döndü! Paraşütleri Hazırlayın
İkinci el otomobil piyasasında 17 aydır süren düşüş trendi, güncel raporlarla yeniden gündeme geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ve Sahibinden.com iş birliğiyle hazırlanan “Sahibindex Otomobil Piyasası Görünümü Aralık 2025” raporu, sektördeki fiyat değişimlerini ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Rapora göre, ikinci el araç piyasasında ortalama cari fiyat, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 1,2 artışla 899 bin 940 TL olarak kaydedildi. Ancak reel fiyatlar, yıllık bazda yüzde 30,4, aylık bazda ise yüzde 1 düşüş gösterdi. Özellikle B, D ve E segmentlerinde fiyatların gerilediği, C segmentinde ise sabit kaldığı tespit edildi. En yüksek fiyat düşüşü D sınıfı araçlarda yüzde 3,7 ile görülürken, B sınıfındaki düşüş yüzde 1,9 ile sınırlı kaldı.
MODEL YILINA GÖRE FARKLILAŞAN TRENDLER
Araçların model yıllarına göre fiyat değişimleri dikkat çekici.
2004-2008 model araçlar: Fiyatlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 azaldı ve ortalama 450 bin 269 TL oldu.
2009-2013 model araçlar: Fiyatlar yüzde 1,5 gerileyerek 684 bin 881 TL’ye düştü.
2014-2018 model araçlar: Bu grubun fiyatları yüzde 4,6 artışla 1 milyon 38 bin TL’ye yükseldi.
Yeni modeller: 2019 ve sonrasındaki araçlarda fiyatlar genel olarak artış gösterdi. En yüksek artış yüzde 11,9 ile 2019 modellerde gerçekleşirken, 2023 model araçların fiyatı 1 milyon 800 bin TL seviyesine ulaştı.
YAKIT TÜRLERİNE GÖRE DEĞİŞİM
Yakıt türü bazında fiyat hareketliliği de raporda öne çıktı.
Benzin: Ortalama fiyat 1 milyon 115 bin TL ile yıllık bazda yüzde 5,6 arttı.
Dizel: Ortalama fiyat 907 bin 281 TL olarak kaydedilirken, yıllık artış yüzde 2,9’da kaldı.
Hybrid: Fiyatlar yüzde 20,7 artarak 2 milyon 97 bin TL’ye çıktı.
Elektrikli araçlar: Yüzde 14,2 düşüşle 3 milyon 253 bin TL’ye geriledi.
Benzin & LPG: Yıllık bazda yüzde 6 azalışla 501 bin 635 TL oldu.
TALEPTE AZALMA, CANLILIKTA DÜŞÜŞ
Otomobil talep endeksi, ekim ayına kıyasla yüzde 6,3 gerilerken, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 36,3 artış gösterdi. Ancak satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı yüzde 21,3 ile bir önceki aya göre 0,6 puan düştü. Satılık ilanların yayında kaldığı süre ise 19,9 güne kısaldı.
PİYASA İÇİN BEKLENTİLER
Raporda, ikinci el otomobil piyasasında düşüş eğiliminin sürmesi ve özellikle eski model araçlarda fiyatların daha da gerilemesi bekleniyor. Ancak yeni model ve çevre dostu yakıt türlerine sahip araçların fiyatlarında artış trendinin devam edeceği tahmin ediliyor.