Araç Piyasasında Dengeler Değişti: Otomotiv Devinin Gelirleri Çakıldı

20 YENİ ÜRÜNÜN LANSMANI HEDEFİ

Bu yıl içinde 20 yeni ürünün lansmanını gerçekleştirme hedefinde olduğunu belirten Stellantis, bu alandaki ilerlemeleriyle de dikkat çekiyor. Stellantis Mali İşler Direktörü Doug Ostermann, sonuçlara dair yaptığı açıklamada, şirketin performansının beklentilerin altında kaldığını ancak operasyonel iyileştirmelerde sağlanan gelişmelerden memnuniyet duyduğunu ifade etti.