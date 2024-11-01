Araç Piyasasında Dengeler Değişti: Otomotiv Devinin Gelirleri Çakıldı
Otomotiv devi Stellantis, 2023'ün üçüncü çeyreğinde net gelirde yüzde 27'lik bir düşüş yaşasa da analist beklentilerini aşarak olumlu bir sürpriz yaptı.
Kaynak: AA
Stellantis'in üçüncü çeyrek mali verileri, net gelirin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 33 milyar avroya gerilediğini gösterdi. Bu düşüş, sevkiyat hacmindeki daralma, fiyatlandırma zorlukları ve döviz kurlarındaki değişimden kaynaklandı. Şirketin konsolide sevkiyatları da geçen yıla göre yüzde 20 oranında düşüş gösterdi.
GELİRLER BEKLENENİ KARŞILAMADI
Analistler, Stellantis'in üçüncü çeyrek net gelirinin 31,1 milyar avro civarında olacağını öngörüyordu; şirket bu tahminleri aşarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.
20 YENİ ÜRÜNÜN LANSMANI HEDEFİ
Bu yıl içinde 20 yeni ürünün lansmanını gerçekleştirme hedefinde olduğunu belirten Stellantis, bu alandaki ilerlemeleriyle de dikkat çekiyor. Stellantis Mali İşler Direktörü Doug Ostermann, sonuçlara dair yaptığı açıklamada, şirketin performansının beklentilerin altında kaldığını ancak operasyonel iyileştirmelerde sağlanan gelişmelerden memnuniyet duyduğunu ifade etti.
YENİ NESİL ÇALIŞMALAR BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK
Ostermann, "Envanterler önemli ölçüde azaltıldı ve yıl sonu hedeflerine ulaşma yolundayız, ayrıca ABD pazar payının istikrar kazandığını görüyoruz. Avrupa'da ise sıkı kalite gereklilikleri, belirli yüksek hacimli ürünlerin başlangıcını geciktirdi. Ancak zorlukların çözümünde kaydedilen ilerlemelerle 2025 ve sonrasına getirilecek olan nesil yeni ürün dalgamızın sağladığı önemli ölçüde genişleyen etki alanından yakında fayda sağlayacağız" diye konuştu.