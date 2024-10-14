Araç Muayenesinde Ödemeler İçin Yeni Dönem: Bakanlık Düğmeye Bastı

Türkiye genelindeki araç muayene istasyonlarında kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapan sürücülerden alınan komisyon ücretleri, kamuoyunda tartışmalara neden olurken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu maliyetin sürücülere yansıtılmaması için yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığını duyurdu.

YENİ DÜZENLEMEDE DETAYLAR NETLEŞTİ

Geçtiğimiz günlerde, Tüketici Hakem Heyeti, bir vatandaşın başvurusu üzerine karar vererek, 1.130 liralık araç muayene ücretine ek olarak alınan 128 liralık komisyonu ‘ayıplı hizmet’ olarak nitelendirdi ve iadesine hükmetti. Bu karar, araç muayenelerinde alınan ek ücretlerin tekrar gündeme gelmesine neden oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi