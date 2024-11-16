Araç Muayenesinde Flaş Değişiklik: 1 Aralık İtibarıyla Geçerli
Araç muayenelerinde önemli değişikliğe gidiliyor. 1 Aralık tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeyle, araç lastiklerinin aşınma durumu daha titizlikle kontrol edilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Belçika'da trafik güvenliği önlemleri kapsamında araç muayenelerinde önemli bir değişikliğe gidiliyor. 1 Aralık tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeyle, araç lastiklerinin aşınma durumu daha titizlikle kontrol edilecek. Özellikle lastiklerin ana kanal derinliği ve genel durumu, araç muayenelerinin odak noktası haline gelecek.
15 GÜNLÜK SÜRE VERİLDİ
Mevcut mevzuata göre, lastiklerin ana kanallarının derinliği en az 1,6 mm olmalı ve bu derinlik, lastik yüzeyinin en az 3/4'ünü kapsamalıdır. Ayrıca, lastiklerde kordonun görülebileceği herhangi bir hasar bulunmaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayan araçlara daha önce "kırmızı kart" verilerek, sürücülere yeni lastik taktırmak için 15 günlük süre tanınıyordu.
Ancak, yeni düzenlemeyle birlikte bu süreçte önemli bir değişiklik yaşanacak. Kırmızı kart alan araçlar, artık sadece muayene merkezinden eve veya lastik değişiminin yapılacağı servise kadar kullanılabilecek. Bu sayede, aşınmış lastiklerle uzun süreli trafiğe çıkılması engellenerek, trafik güvenliği riski minimize edilmesi hedefleniyor.
Uzmanlar, bu yeni düzenlemenin trafik kazalarının önlenmesinde önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Aşınmış lastikler, özellikle ıslak zeminlerde fren mesafesini uzatarak kayma riskini artırmakta ve kazalara yol açabilmektedir. Bu nedenle, araç sahiplerinin lastiklerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve aşınma durumuna göre değiştirmeleri büyük önem taşıyor.