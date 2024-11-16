Araç Muayenesinde Flaş Değişiklik: 1 Aralık İtibarıyla Geçerli

15 GÜNLÜK SÜRE VERİLDİ

Mevcut mevzuata göre, lastiklerin ana kanallarının derinliği en az 1,6 mm olmalı ve bu derinlik, lastik yüzeyinin en az 3/4'ünü kapsamalıdır. Ayrıca, lastiklerde kordonun görülebileceği herhangi bir hasar bulunmaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayan araçlara daha önce "kırmızı kart" verilerek, sürücülere yeni lastik taktırmak için 15 günlük süre tanınıyordu.