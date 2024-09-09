Araç Muayenesinde Artık Alınmayacak: Sürücüleri Sevindirecek Gelişme

Araç muayenesine gidecek sürücüler için önemli bir gelişme başladı. Araç muayene istasyonlarında kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapanlardan alınan komisyon ücretleriyle ilgili tartışmalar devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni ihale döneminde bu maliyetin sürücülere yansıtılmaması için bir çalışma yürüttüğünü duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Tüketici Hakem Heyeti, bir vatandaşın başvurusu üzerine 1.130 liralık muayene ücretine ek olarak alınan 128 liralık komisyonu ‘ayıplı hizmet’ olarak nitelendirerek, komisyonun iadesine karar verdi. Bu gelişme, araç muayenelerinde alınan ek ücretlerin kamuoyunda yeniden tartışılmasına neden oldu.